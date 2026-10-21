إعلامي: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، موقف النادي الأهلي من الأنباء المتداولة بشأن تقديم موعد مباراته أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، مؤكدًا أن النادي يرفض بشكل قاطع تعديل موعد اللقاء.

الأهلي

وقال زيدان، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، المذاع على قناة "Modern MTI": "الأهلي يرفض بشكل قاطع فكرة تقديم موعد مباراة بيراميدز في الجولة السابعة من بطولة الدوري الممتاز".

وأضاف: "النادي وصلته معلومات بأن رابطة الأندية تريد تقديم موعد المباراة من 23 نوفمبر إلى الثالث من الشهر ذاته، وهو ما يرفضه الأهلي".

وتابع: "الأهلي سيتواصل مع أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، للتأكيد على رفضه تقديم المباراة، وفي الوقت نفسه يرحب بخوض أي مباريات في كأس مصر أو كأس رابطة الأندية".

واختتم عبدالناصر زيدان تصريحاته قائلًا: "وصلت للأهلي معلومات أيضًا بأن رابطة الأندية تفكر في تقديم موعد المباراة حال عدم إقامة كأس السوبر في موعده، وهو الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، وقبل توقف المسابقات بسبب الأجندة الدولية، حيث يخوض المنتخب مباراتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر".