سيد مرعي: قيّموا مدافع الأهلي بعيدًا عن خلافاتي.. ولا توجد أزمة بيني وبين ابني

دافع سيد مرعي، وكيل اللاعبين ووالد ياسين مرعي، مدافع النادي الأهلي، عن نجله، مطالبًا بعدم ربطه بأي خلافات شخصية تجمعه بأطراف في الوسط الرياضي، سواء إعلاميين أو لاعبين أو وكلاء لاعبين منافسين.

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وقال سيد مرعي، خلال تصريحات لقناة MBC مصر: «كل اللي ليه خلاف مع سيد مرعي أرجوكم ملوش علاقة بابني ياسين مرعي، سواء مذيع مبرضاش أطلع معاه، أو لاعب قصرت في يوم في حقه، أو وكيل بيتنافس، ياسين مرعي ملوش علاقة بالموضوع».

وأضاف أن نجله قدم أرقامًا جيدة خلال موسمه الأول مع الأهلي، موضحًا: «ياسين السنة اللي فاتت في أول سنة مع الأهلي كان ثالث هدافي الأهلي بـ3 أهداف، وعشان الأهلي مكسبش غير بطولة واحدة ماخدش حقه».

وأشار إلى أن ياسين لا يدخل في سجالات أو يرد على الانتقادات، رغم صغر سنه والمسؤولية الكبيرة التي يتحملها في خط دفاع الأهلي، قائلًا: «هو لا هيتكلم ولا هينطق، ومبيردش على الناس، وده مزعل الناس، ده لاعب عنده 23 سنة وشايل خط دفاع الأهلي، قيّموا ياسين مرعي بعيدًا عن أبوه».

واختتم سيد مرعي تصريحاته بالتأكيد على تقديره لنجله، نافيًا وجود أي خلافات بينهما، ومطالبًا بتقييم ياسين وفقًا لمستواه داخل الملعب، بعيدًا عن أي حسابات أو خلافات شخصية.