ديزيري دوي يستلهم احتفالات كريستيانو رونالدو أمام برشلونة

احتفل الفرنسي ديزيري دوي، لاعب باريس سان جيرمان، على طريقة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في لقطة لفتت الأنظار، بعدما ظهر وهو يقلد احتفالات النجم البرتغالي الشهيرة، في مشهد أعاد للأذهان احتفالات رونالدو بقميص ريال مدريد.

كريستيانو رونالدو

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور دوي، التي أظهرت تقليده لطريقة رونالدو في الاحتفال، سواء بوضع إصبعه أمام فمه أو الإشارة إلى نفسه، في لقطات عكست مدى تأثر اللاعب الفرنسي بأحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.

وتُعد احتفالات رونالدو من العلامات المميزة في مسيرته الكروية، خاصة خلال فترته مع ريال مدريد، التي شهدت العديد من المواجهات القوية أمام برشلونة، لتظل تلك اللقطات حاضرة في ذاكرة جماهير كرة القدم حتى الآن.