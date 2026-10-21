مصر تحصد ميداليتين في بطولة العالم للناشئين للشطرنج بإسبانيا

حقق المنتخب المصري للشطرنج انجازا كبيرا خلال منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج تحت 7 إلى 17 سنة التي أقيمت في دولة إسبانيا بعدما حقق الفراعنة ميداليتين متنوعتين تضاف إلى سجل انجازات أبطال مصر.

ويأتي هذا الإنجاز استكمالا للإنجاز التاريخي الذي تحقق في العام الماضي بحصد الميدالية الذهبية، لتشهد رياضة الشطرنج المصرية، خلال عامين متتاليين، تحقيق ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية في بطولة العالم، في سابقة تاريخية غير مسبوقة في مسيرة الشطرنج المصري.

وحصد عبد الرحمن سامح الميدالية الفضية تحت منافسات 13 سنة مواصلا انجازاته بعدما توج في العام الماضي بالميدالية الذهبية في فئة تحت 12 سنة، ليعود هذا العام ويحصد فضية العالم وظل عبد الرحمن منافسا بقوة على اللقب العالمي حتى اللحظات الأخيرة، كما حصد يوسف دويدار برونزية العالم تحت 11 سنة وظل ينافس حتى اللحظات الأخيرة على المركز الأول، قبل أن يحسم المنافسة لصالحه المركز الثالث مكرر، محققا إنجازا عالميا جديدا يضاف إلى رصيد الشطرنج المصري.

وضمن باقي النتائج حصد مهاب أحمد عاصم المركز الرابع تحت 7 سنوات بعد أن كان متصدرا للمسابقة طوال مدة البطولة وحتى الجولة الأخيرة ليؤكد أن مستقبل الشطرنج المصري يحمل العديد من المواهب الواعدة القادرة على المنافسة على منصات التتويج.

وقال اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج، إن هذا الإنجاز يعكس نقلة نوعية حقيقية في مسيرة الشطرنج المصري؛ فبعد أن أصبحت مصر واحدة من الدول المتميزة عالميا على المستويين الإداري والتنظيمي في مجال الشطرنج، يثبت أبطالها اليوم قدرتهم على المنافسة الفنية وتحقيق الميداليات العالمية، بما يؤكد أن التطور لم يعد مقتصرا على التنظيم والإدارة، بل امتد ليشمل النتائج والإنجازات على الرقعة الدولية.

وأضاف رئيس الاتحاد المصري للشطرنج أن الاتحاد المصري للشطرنج يولي اهتماما كبيرا بقطاع الناشئين، باعتباره الركيزة الأساسية لصناعة أبطال قادرين على تمثيل مصر في المحافل الدولية، مشيرا إلى أن النتائج التي تحققت تعكس الجهود المبذولة في اكتشاف المواهب ورعايتها وتوفير البيئة المناسبة لتطوير مستواهم الفني، مؤكدا أن الاتحاد مستمر في تنفيذ خططه لتطوير منظومة الشطرنج المصري، من خلال دعم اللاعبين الواعدين والاهتمام بالإعداد الفني والمشاركة في البطولات الدولية بما يسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة الشطرنج العالمية.

واختتم اللواء مختار عمارة، رئيس الاتحاد المصري للشطرنج تصريحاته بتوجيه الشكر إلى اللاعبين والجهاز الفني وأعضاء البعثة المصرية على ما بذلوه من جهود طوال منافسات البطولة مؤكدا أن ما حققه الأبطال يعكس عزيمة وإصرار أبناء مصر على رفع اسم الوطن في المحافل الدولية وأن الاتحاد سيواصل تقديم الدعم اللازم لهم لمواصلة مسيرة الإنجازات وتحقيق المزيد من الميداليات العالمية.

تضم البعثة المصرية 15 فردا، حيث يترأس البعثة مصطفى مختار، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للشطرنج، الذي يقود بعثة المنتخب في هذه المهمة الوطنية، فيما يضم الجهاز الفني الكابتن محمد عزت والكابتن مصطفى حميدو.