بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا

يتولى طارق سليمان، المدرب العام لمنتخب مصر، القيادة الفنية للفراعنة خلال مواجهتي مالاوي يومي 13 و17 نوفمبر المقبل، ضمن منافسات تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، وذلك بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بإيقاف حسام حسن، المدير الفني للمنتخب، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، على خلفية أحداث مباراة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

ومن المقرر أن يتولى طارق سليمان قيادة المنتخب فنيًا خلال المباراتين، لحين البت في التماس الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن العقوبات الموقعة على التوأم، أملًا في تخفيفها.

وفي حال رفض الالتماس وتأييد العقوبات، سيستمر طارق سليمان في قيادة الفراعنة خلال مواجهة أنجولا في إياب تصفيات كأس الأمم الأفريقية، وفقًا لمدى سريان العقوبات على الجهاز الفني.

اتحاد الكرة يتسلم قرارات فيفا بشأن حسام وإبراهيم حسن وزيكو

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى قرارات لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن العقوبات الموقعة على حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، ومصطفى زيكو، لاعب الفريق.

وتضمنت القرارات إيقاف حسام حسن وإبراهيم حسن لمدة ثلاث مباريات لكل منهما، بينما تقرر إيقاف مصطفى زيكو خمس مباريات، على خلفية الأحداث التي شهدتها مواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم.

وتحرك اتحاد الكرة لدراسة الموقف القانوني، حيث تقدم بطلب رسمي إلى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي للحصول على الأسباب والحيثيات التفصيلية للقرارات الصادرة، تمهيدًا لتقييمها واتخاذ إجراءات الاستئناف وفقًا للوائح المعمول بها، في محاولة لتخفيف العقوبات قبل الاستحقاقات المقبلة للمنتخب الوطني.