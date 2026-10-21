تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

حرصت الفنانة أمينة خليل، على متابعة جمهورها بأحدث صورها من فعاليات مهرجان الجونة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

إطلالة أمينة خليل

أطلت أمينة خليل، مرتديه فستان بسيط وطويل باللون الوردي الناعم، وجاء الفستان بتطريز باللون الفضي ليضيف لمسة جذابة وأنيقة.

سعر فستان أمينة خليل

كما اختارت أمينة خليل، الفستان من Valentino وسعره 18 ألف يورو، أي يتجاوز المليون.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.