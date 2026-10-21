هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

لفتت الفنانة هدى الإتربي الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة، ظهرت خلالها بفستان أسود طويل أبرز رشاقتها، وجاء بتصميم مكشوف الكتفين مع قصة كورسيه على منطقة الصدر، أضفت على الإطلالة لمسة من الأنوثة والجاذبية.

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة بتفاصيل لامعة

واعتمد الفستان على خامة سوداء مزينة بتفاصيل لامعة امتدت على طوله، مع تصميم مجسّم ينسدل بانسيابية حتى الأرض، فيما جاء الجزء العلوي بتصميم القلب الذي منح الفستان طابعًا كلاسيكيًا أنيقًا بلمسة عصرية.

واختارت هدى الإتربي ترك شعرها منسدلًا بتموجات طبيعية، مع مكياج بألوان دافئة أبرز ملامحها، واكتملت الإطلالة بإكسسوارات بسيطة أضافت لمسة من الرقي دون مبالغة.

وجاءت الإطلالة لتؤكد ميل هدى الإتربي إلى الاختيارات التي تجمع بين الجرأة والأناقة، مع الاهتمام بالتفاصيل التي تمنح كل ظهور لها طابعًا مميزًا.