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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

صورة من موقع العقار
صورة من موقع العقار
أحمد بسيوني
  •  تدخل عاجل من المحافظة.. التفاصيل الكاملة لحادث انهيار عقار بحي شرق الإسكندرية حزينة في الإسكندرية.. وفاة شخصين وإصابة اثنين في انهيار عقار بحي شرق
  • محافظ الإسكندرية يوجّه بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة موقع الانهيار وتقييم سلامة العقارات المجاورة

خيّم الحزن على محافظة الإسكندرية، عقب انهيار العقار رقم 34 بشارع سعد زغلول، المتفرع من شارع الترعة المردومة، والذي أسفر عن وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين، وسط استنفار الأجهزة التنفيذية والأمنية وقوات الحماية المدنية، التي انتقلت إلى موقع الحادث للتعامل مع تداعيات الانهيار وتأمين المنطقة المحيطة.

وارتفعت حصيلة ضحايا الحادث إلى حالتي وفاة ومصابين اثنين، بعد نجاح قوات الحماية المدنية في انتشال جثمانين من أسفل أنقاض العقار المنهار، فيما تواصلت الجهود الميدانية للتعامل مع آثار الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.

تفاصيل العقار المنهار وجهود الإنقاذ

وتبين أن العقار المنهار مكوّن من طابق أرضي وأربعة طوابق علوية، وأن الطابقين الأرضي والأول علوي كانا خاليين من السكان. كما أسفر الحادث عن احتجاز أسرة مكوّنة من ثلاثة أفراد بالطابق الثالث، وتمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ فردين منها، فيما تواصلت الجهود للتعامل مع الموقف.

وفور وقوع الحادث، انتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع البلاغ، حيث جرى الدفع بسيارتي إطفاء و12 سيارة إسعاف، مع تكثيف جهود الحماية المدنية للتعامل مع آثار الانهيار والبحث عن أي أشخاص قد يكونون عالقين أسفل الأنقاض.

كما فرضت الأجهزة الأمنية كردونًا حول موقع العقار، مع إقامة حواجز لتأمين المنطقة وتنظيم الحركة ومنع اقتراب المواطنين من نطاق الخطر، فيما وصل مندوبو شركات المرافق إلى الموقع، وجرى فصل الغاز والكهرباء عن العقار ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة.

 محافظ الإسكندرية يتابع الحادث ويوجّه بتشكيل لجنة هندسية

وفي تحرك ميداني عاجل، يتابع المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، واللواء حاتم الحداد، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، تداعيات سقوط العقار، والجهود المبذولة للتعامل مع آثار الحادث وتأمين المنطقة المحيطة.

ووجّه محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنة هندسية متخصصة برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمباشرة أعمال المعاينة الفنية الميدانية لموقع الانهيار، وتقييم الحالة الإنشائية للعقارات المجاورة، والوقوف على مدى تأثرها بالحادث، وتحديد أي مخاطر محتملة قد تهدد سلامة السكان والمارة.

وتتولى اللجنة فحص المباني المتاخمة للعقار المنهار، وتحديد الإجراءات الوقائية اللازمة وفقًا لنتائج المعاينة الفنية، بما يضمن الحد من المخاطر المحتملة والحفاظ على الأرواح والممتلكات.

فحص العقارات المجاورة وتحديد أسباب الانهيار

وتواصل الأجهزة التنفيذية والأمنية متابعة تداعيات الحادث، بالتوازي مع أعمال الفحص والتقييم الهندسي للعقارات المحيطة، للتأكد من سلامتها الإنشائية وعدم تعرضها لأضرار قد تشكل خطرًا على المواطنين.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على أهمية الفحص الدوري للعقارات، وسرعة التعامل مع مؤشرات الخطورة الإنشائية، خاصة في المناطق التي تضم مباني قديمة أو عقارات تحتاج إلى تقييم فني دقيق.

ومن المنتظر أن تسهم نتائج المعاينة الهندسية والتحقيقات المختصة في تحديد أسباب الانهيار وملابساته، إلى جانب تحديد الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة ومنع تعريض السكان والمارة لأي مخاطر محتملة.

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