روبيو: واشنطن لم تطلب تقييد خدمات ستارلينك في أوكرانيا.. وهدف ترامب إنهاء الحرب

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الرئيس دونالد ترامب أو أي مسؤول في الإدارة الأمريكية لم يطلب من شركة "سبيس إكس" إجراء تغييرات على خدمات "ستارلينك" المستخدمة في أوكرانيا، نافياً علمه مسبقاً بأي قرار لتقييد الخدمة، ومشدداً على أن إدارة الشركة وقراراتها التشغيلية تخضع لعقود تجارية خاصة.

وقال روبيو، خلال تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء في مومباي، إن "ستارلينك" خدمة تجارية تختلف عن " ستارشيلد "، وهو نظام دفاعي منفصل يُباع ويُشغل من خلال وزارة الحرب الأمريكية، موضحاً أن الخلط بين النظامين يؤدي إلى التباس بشأن طبيعة استخداماتهما والجهات المسؤولة عنهما.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تستطيع توجيه شركة خاصة بشأن القرارات التي تتخذها أو كيفية إتاحة منتجاتها، مؤكداً أن التقارير التي تحدثت عن صدور توجيهات أمريكية لتقييد الخدمة بهدف الضغط على أوكرانيا أو معاقبتها " غير دقيقة ".

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على أن بلاده قدمت لأوكرانيا مساعدات بمليارات الدولارات على مدى السنوات الأربع والنصف الماضية، بما في ذلك خلال إدارة ترامب الحالية، قائلاً إنه لولا الدعم الأمريكي لما تمكنت أوكرانيا من الاستمرار كدولة ذات سيادة.

وأكد روبيو أن هدف ترامب الأساسي هو إنهاء الحرب، مشيراً إلى أن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف أجرى محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ويعتزم نقل أفكار ومقترحات إلى الجانب الروسي في سان بطرسبرج بهدف تقريب وجهات النظر.

وأوضح أن المفاوضات لا تزال معقدة، وأن الخلاف بشأن إقليم دونباس يمثل إحدى أبرز العقبات أمام التوصل إلى تسوية، لافتاً إلى أن أي اتفاق يتطلب استعداد الطرفين لتقديم تنازلات.

وفيما يتعلق بالمفاوضات مع إيران، قال روبيو إن واشنطن ترحب بجهود الوساطة التي تبذلها دول عدة، لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن أي اتفاق مقبول يعود إلى الرئيس الأمريكي، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تدعم أي اتفاق يتيح لإيران امتلاك سلاح نووي.

وعن مشاركة روسيا في اجتماعات مجموعة العشرين، أوضح روبيو أن موسكو تلقت دعوة للمشاركة، لكنه لم يؤكد ما إذا كان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف سيحضر بنفسه، مشيراً كذلك إلى احتمال مشاركة الرئيس فلاديمير بوتين في اجتماع المجموعة المقرر في ميامي.

وفي الشأن الاقتصادي، أشار روبيو إلى أن لقاءه المرتقب مع مسؤولي شركة " ريلاينس " الهندية سيتيح بحث فرص التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك قدرات الشركة على تكرير النفط الخام الثقيل المنتج في نصف الكرة الغربي، ومنه النفط الفنزويلي، إلى جانب فرص توسيع الاستثمارات والشراكات مع الولايات المتحدة.