يعتاد كثير من الأشخاص تناول الطعام بسرعة، خاصة مع ضغوط العمل وضيق الوقت، دون الانتباه إلى تأثير هذه العادة على الهضم والشعور بالشبع. وقد تبدو سرعة الأكل أمرًا بسيطًا، لكنها قد ترتبط بالانتفاخ وعسر الهضم وتناول كميات أكبر من احتياجات الجسم.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ويحتاج الجسم إلى وقت لمضغ الطعام وبدء عملية الهضم، كما أن إشارات الشبع لا تصل إلى المخ فور بدء تناول الوجبة، وهو ما يجعل الأكل بسرعة من العادات التي تستحق الانتباه إليها، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الطعام بسرعة كبيرة؟

1. زيادة الشعور بالانتفاخ والغازات

عند تناول الطعام بسرعة، قد يبتلع الشخص كميات أكبر من الهواء، خاصة إذا كان يتحدث أثناء الأكل أو يتناول المشروبات بسرعة.

وقد يؤدي ذلك إلى زيادة التجشؤ والشعور بالامتلاء والانتفاخ لدى بعض الأشخاص، كما أن عدم مضغ الطعام جيدًا قد يجعل تناول الوجبة أقل راحة، خاصة لمن يعانون من اضطرابات الجهاز الهضمي.

وللتقليل من هذه المشكلة، يُنصح بمضغ الطعام جيدًا وتناول الوجبات بهدوء، مع تجنب ابتلاع اللقم الكبيرة.

2. تناول كميات أكبر من الطعام دون الانتباه

من أبرز الآثار المحتملة لتناول الطعام بسرعة صعوبة ملاحظة إشارات الشبع في الوقت المناسب.

فقد يستمر الشخص في تناول الطعام قبل أن يدرك أنه حصل على كمية كافية، لأن الإحساس بالامتلاء يتطور تدريجيًا أثناء الوجبة.

ومع تكرار هذه العادة، قد يستهلك الشخص سعرات حرارية أكثر من احتياجاته، خاصة عند تناول الأطعمة الغنية بالدهون أو السعرات الحرارية.

3. زيادة احتمالية زيادة الوزن

ترتبط سرعة تناول الطعام في بعض الدراسات بزيادة الوزن والسمنة، لكن هذه العلاقة لا تعني أن سرعة الأكل وحدها هي السبب المباشر لزيادة الوزن لدى كل شخص.

وقد يرجع ذلك جزئيًا إلى تناول كميات أكبر قبل الشعور بالشبع، إلى جانب عوامل أخرى مثل نوعية الطعام وحجم الحصص ومستوى النشاط البدني.

لذلك، فإن إبطاء سرعة الأكل قد يساعد بعض الأشخاص على التحكم في الكميات التي يتناولونها، لكنه ليس بديلًا عن اتباع نظام غذائي متوازن.

4. زيادة الشعور بالحموضة والارتجاع لدى بعض الأشخاص

قد يؤدي تناول وجبات كبيرة بسرعة إلى الشعور بالامتلاء الشديد، وقد يفاقم أعراض الارتجاع المعدي المريئي لدى بعض الأشخاص.

وتزداد احتمالية حدوث هذه المشكلة إذا تناول الشخص وجبة كبيرة ثم استلقى مباشرة بعدها.

وللتقليل من الأعراض، يُفضل تناول الطعام ببطء، وتقسيم الوجبات إلى كميات مناسبة، وتجنب الاستلقاء لمدة ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد الوجبات إذا كنت تعانين من الارتجاع.

5. صعوبة مضغ الطعام جيدًا

يبدأ الهضم في الفم من خلال المضغ وامتزاج الطعام باللعاب، الذي يساعد على ترطيب الطعام وتسهيل بلعه.

وعندما يتناول الشخص اللقم بسرعة أو يبتلعها قبل مضغها جيدًا، فقد يواجه صعوبة في البلع أو يشعر بعدم الراحة أثناء تناول الطعام.

كما أن ابتلاع قطع كبيرة من الطعام قد يزيد خطر الاختناق، خاصة لدى الأطفال وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من مشكلات البلع.

لذلك، يجب تقطيع الطعام إلى قطع مناسبة ومضغه جيدًا قبل البلع، وعدم تناول الطعام أثناء الحركة أو الاستعجال الشديد.

6. التأثير على تنظيم الشهية

تتداخل إشارات الجوع والشبع مع إشارات عصبية وهرمونية متعددة، ولا تعتمد على سرعة الأكل وحدها.

لكن تناول الطعام ببطء يمنح الجسم فرصة أكبر لملاحظة الإحساس بالشبع أثناء الوجبة، وقد يساعد على تقليل تناول الطعام الزائد لدى بعض الأشخاص.

كما أن الانشغال بالهاتف أو مشاهدة التلفزيون أثناء تناول الطعام قد يجعل الشخص أقل انتباهًا لكمية الطعام التي يتناولها.

كيف تتجنبين أضرار تناول الطعام بسرعة؟

يمكن تغيير هذه العادة تدريجيًا من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة:

خصصي وقتًا كافيًا لتناول الوجبة بدلًا من تناولها في دقائق قليلة.

قطعي الطعام إلى لقيمات صغيرة وامضغيها جيدًا.

ضعي الملعقة أو الشوكة على الطاولة بين اللقم من وقت لآخر.

تجنبي تناول الطعام أثناء العمل أو الانشغال المستمر بالهاتف.

توقفي قليلًا خلال الوجبة لتقييم شعورك بالجوع والشبع.

احرصي على تناول وجبات متوازنة تحتوي على البروتين والخضراوات والألياف.

ولا توجد مدة واحدة مناسبة لجميع الأشخاص لإنهاء الوجبة، كما لا يلزم حساب عدد مرات المضغ بدقة؛ فالأهم هو تناول الطعام بوتيرة مريحة تسمح بالمضغ والبلع دون استعجال.

هل تناول الطعام بسرعة يسبب أمراضًا خطيرة؟