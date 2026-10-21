ماكرون ينتقد ترامب بشدة: استغل ما يجري في فرنسا لصالح الانتخابات

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم، الأربعاء، انتقاداً واضحاً لنظيره الأمريكي دونالد ترامب لاستغلاله أعمال الشغب في فرنسا لتحقيق مكاسب في معركة انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي، في الوقت الذي تستعد فيه باريس لمزيد من الاحتجاجات في نهاية هذا الأسبوع.



وألمح ماكرون، خلال زيارته لقطر، إلى أن ترامب، وربما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يخوض أيضاً حملة انتخابية، أدليا بـ"تعليقات غبية" حول الاضطرابات لتحقيق مكاسب سياسية، على الرغم من أنه لم يسم أيًا من الزعيمين.

وقال للصحفيين في الدوحة: "هناك أشخاص يقومون بحملات انتخابية على حساب فرنسا - قادة في وضع الحملات الانتخابية، سواء هنا في المنطقة أو على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي".

أدلى ماكرون بتصريحاته في الوقت الذي كان يكافح فيه هو وحكومته للسيطرة على أزمة شوهت صورة فرنسا في الخارج وفي الأسواق المالية، وذلك قبل ستة أشهر من الانتخابات الرئاسية لاختيار خليفته.

واعترفت الحكومة الفرنسية بأنها "فقدت السيطرة" في موجة العنف التي اندلعت في الشوارع في نهاية الأسبوع الماضي، عندما اشتبك شبان ملثمون مع الشرطة، ونهبوا المتاجر وخربوا المباني العامة.

سعى ترامب إلى ربط "الثورة" في فرنسا بـ "المهاجرين والشيوعيين" أثناء حملته الانتخابية لحزبه الجمهوري في الولايات المتحدة بناءً على رسائله المناهضة للهجرة.



كما أشاد ترامب الثلاثاء بزعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان، التي تشاركه أيديولوجياته، باعتبارها صوتاً محافظاً، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى أنها المرشحة الأوفر حظاً في السباق الرئاسي الفرنسي.

وزعم نتنياهو، حليف ترامب، الذي يواجه معركة انتخابية صعبة خاصة به، أن فرنسا تعرضت لـ"غزو من المتطرفين".

وقد رفض العديد من المحللين الادعاءات بأن المهاجرين كانوا وراء الاحتجاجات في فرنسا.

