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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا يتوجه للهند وفيتنام لعقد محادثات دفاعية وتجارية

رئيس وزراء بولندا يتوجه للهند وفيتنام لعقد محادثات دفاعية وتجارية
رئيس وزراء بولندا يتوجه للهند وفيتنام لعقد محادثات دفاعية وتجارية
أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك اليوم الأربعاء أن رئيس الوزراء سيتوجه الأسبوع الجاري في زيارة إلى الهند وفيتنام لعقد محادثات بشأن التجارة والدفاع.

وذكر "راديو بولندا" أن توسك سيلتقي نظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي غدا الخميس لعقد محادثات من المقرر أن تركز بشكل أساسي على التعاون الثنائي في مجال الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا الحديثة. كما سيلتقي وزير الشؤون الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار.

وسيناقش الجانبان عددا من القضايا الدولية والإقليمية بما فيها الحرب الأوكرانية وصراع الشرق الأوسط، كما سيتحدث توسك في ندوة أعمال بولندية-هندية تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاع الطيران والفضاء.

والسبت، سيتوجه رئيس الوزراء البولندي إلى فيتنام في زيارة تستمر لعدة أيام حيث سيلتقي نظيره لي مينه هونج في العاصمة هانوي، ومن المقرر أن يوقع الجانبان عددا من المذكرات الثنائية، وسيلتقي توسك أيضا برئيس البلاد تو لام ورئيس البرلمان، وستغطي المحادثات قضية العلاقات الثنائية ووضع وتنفيذ خارطة طريق للتقدم نحو الشراكة الاستراتيجية.

مكتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك زيارة إلى الهند وفيتنام نظيره الهندي ناريندرا مودي

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