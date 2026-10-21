إسرائيل تعتقل مرشحا لعضوية الكونجرس الأمريكي في الضفة

أفادت منظمة حقوقية إسرائيلية بأن براد لاندر، حليف عمدة نيويورك زهران ممداني والمرشح لعضوية الكونجرس الأمريكي في انتخابات الشهر المقبل، كان من بين 90 شخصًا احتجزتهم السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، اليوم الأربعاء، أثناء مرافقتهم مزارعين فلسطينيين خلال موسم قطف الزيتون.

اعتقال مرشح ديمقراطي للكونجرس الأمريكي على يد السلطات الإسرائيلية



وحسب وكالة رويترز، فإن لاندر أمريكي يهودي، وشغل سابقًا منصب المراقب المالي لمدينة نيويورك، كما سبق له الترشح لمنصب عمدة المدينة. وانتقد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو مرشح الحزب الديمقراطي عن الدائرة العاشرة في نيويورك لمجلس النواب الأمريكي.



ولم يصدر تعليق فوري عن الشرطة الإسرائيلية أو السفارة الأمريكية في القدس.