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«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«ماينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا».. شبانة: الـ«VAR» لم يناقش أو يُراجع لعبتي «شيكوبانزا» في مباراة القمة

الزمالك
الزمالك
محمد سمير

أكد الإعلامي محمد شبانة ضرورة توضيح لجنة الحكام موقفها من الحالات الجدلية التي شهدتها مباريات الجولة، خاصة الكرتين اللتين طالب الزمالك باحتسابهما ركلتي جزاء، مشيرًا إلى أهمية توضيح ما إذا كان الحكم قد أخطأ في تقديرهما أم لا.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "CBC": "حكم الـ var لم يناقش حكم الساحة في الكرتين اللتين طالب الزمالك باحتسابهما ركلتي جزاء، ولم يراجع اللعبة، وليس هناك ما يستدعي أن يسمعه الزمالك".

وأضاف: "مينفعش نسيب الناس للسوشيال ميديا، ويتقال إن اتحاد الكرة رفض يسمع الزمالك للفار عشان في حاجة".

وتابع: "على لجنة الحكام، في تقريرها عن الحالات الجدلية في الجولة، أن تقول رأيها في الكرتين، وهل الحكم أخطأ أم لا".

لجنة الحكام الزمالك ركلتي جزاء اتحاد الكرة

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