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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خارجية الاحتلال: تركيا تعمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض

إسرائيل
إسرائيل
محمود نوفل

أعربت وزارة ‏خارجية الاحتلال الإسرائيلي عن  أسفها لاستمرار  تركيا في العمل على زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، على حد زعمها.

كما نددت ‏الخارجية الإسرائيلية، في بيان لها، بقرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة تفاهم بشأن تعيين الحدود البحرية مع تركيا.

وقالت ‏الخارجية الإسرائيلية: “الاتفاق بين تركيا ومجلس النواب الليبي ينتهك الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين بالمنطقة”.

وإعتمد مجلس النواب الليبي مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني السابقة وتركيا بشأن تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر المتوسط، متراجعًا عن موقف استمر منذ عام 2020 برفض الاتفاق.

فيما أدانت وزارة الخارجية القبرصية مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا عام 2019، ووصفتها بأنها “غير قانونية”.

الخارجية الإسرائيلية تركيا ليبيا قبرص مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين ليبيا وتركيا

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