الصندوق الكويتي للتنمية يوقع اتفاقية منحة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة لدعم الأمن الغذائي بالدول العربية

وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، اليوم الأربعاء، اتفاقية منحة مع المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا" بقيمة 2.56 مليون دولار أمريكي للإسهام في تمويل مشروع تطوير ونشر الأصناف الزراعية المحسنة وراثيا باستخدام الحلول الذكية.

ووقع الاتفاقية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مديره العام بالوكالة، رشيد البدر، والمدير العام للمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة "إيكاردا"، الدكتور نزار حداد.

وقال الصندوق الكويتي للتنمية إن اتفاقية المنحة جاءت في إطار جهود الصندوق الرامية إلى دعم الأمن الغذائي وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة في الدول العربية.

وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تحديث وتسريع برامج التحسين الوراثي للمحاصيل الزراعية من خلال تطوير أصناف محسنة قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية والظروف البيئية في المناطق الجافة وشبه الجافة بالدول العربية بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي ومواجهة التحديات المرتبطة بالتغير المناخي.

وأضاف أن المشروع الذي تمتد فترة تنفيذه إلى نحو 24 شهرا يرتكز على نهج متكامل يجمع بين تطوير سلالات محسنة من المحاصيل الزراعية وبناء القدرات الفنية والبحثية وتنفيذ التجارب التطبيقية بما يسهم في تسريع تطوير الأصناف الزراعية المحسنة ونشرها وتعزيز فرص اعتمادها في البيئات المستهدفة.

وذكر الصندوق أن هذه المنحة تأتي امتدادا للتعاون القائم بين الصندوق ومركز "إيكاردا" منذ عام 2011، مبينا أنه بعد هذه الاتفاقية ارتفع إجمالي قيمة المنح التي قدمها الصندوق إلى المركز إلى 6.16 مليون دولار وذلك دعما لجهود تعزيز الأمن الغذائي وتطوير الإنتاج الزراعي في الدول العربية.