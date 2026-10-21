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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

عيار 21 وصل 6280 جنيها .. أسعار الذهب اليوم في مصر

الذهب
الذهب
أمل مجدى

استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 في مصر، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 6,280 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر الذهب عيار 24 نحو 7,175 جنيهًا للبيع و7,130 جنيهًا للشراء.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 5,385 جنيهًا للبيع و5,350 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 50,240 جنيهًا للبيع و49,920 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم 

سعر الذهب عيار 24: 7,175 جنيهًا للبيع و7,130 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: 6,280 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: 5,385 جنيهًا للبيع و5,350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: 4,185 جنيهًا للبيع و4,160 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب: 50,240 جنيهًا للبيع و49,920 جنيهًا للشراء.

سعر الأونصة بالجنيه المصري: 223,235 جنيهًا للبيع و221,810 جنيهات للشراء.

سعر الأونصة عالميًا: 4,121.16 دولار.

سعر دولار الصاغة: 54.17 جنيه، مقابل 54.35 جنيه في البنك.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وقد شهدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 حالة من التذبذب في بداية التعاملات بين الارتفاع والانخفاض، وسط متابعة المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر في الأسواق المحلية والعالمية.

وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم، وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نحو 6,280 جنيهًا للبيع و6,240 جنيهًا للشراء، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7,175 جنيهًا للبيع و7,130 جنيهًا للشراء.

ووصل سعر الذهب عيار 18 إلى 5,385 جنيهًا للبيع و5,350 جنيهًا للشراء، في حين سجل عيار 14 نحو 4,185 جنيهًا للبيع و4,160 جنيهًا للشراء.

ويعكس تذبذب أسعار الذهب أهمية متابعة التحديثات المتتالية للسوق، خاصة مع اختلاف الأسعار وفق توقيت التسعير وحركة التعاملات.

سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 50,240 جنيهًا للبيع، مقابل 49,920 جنيهًا للشراء.

وبلغ سعر الأونصة بالجنيه المصري نحو 223,235 جنيهًا للبيع و221,810 جنيهات للشراء، وفقًا للأسعار المعلنة.

سعر الذهب عالميًا اليوم

على المستوى العالمي، سجلت أونصة الذهب نحو 4,121.16 دولار، بالتزامن مع متابعة الأسواق لتحركات المعدن النفيس عالميًا وانعكاساتها على الأسعار المحلية.

وسجل دولار الصاغة نحو 54.17 جنيه، مقابل 54.35 جنيه في البنك.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

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