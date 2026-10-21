براءة الإعلامي مدحت شلبي من تهمة سب وقذف الخطيب

قررت المحكمة الاقتصادية، براءة الإعلامي مدحت شلبي، على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بسبب تصريحات أدلى بها خلال برنامجه التلفزيوني بعد تقديم التصالح.

وكانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة الدعوى المقامة من مجلس إدارة النادي الأهلي إلى المحكمة الاقتصادية، لعدم الاختصاص، تمهيدًا لنظرها أمام المحكمة المختصة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى حلقة من برنامج مدحت شلبي، عُرضت بتاريخ 23 سبتمبر 2025، وتضمنت تصريحات بشأن محمود الخطيب، الأمر الذي دفع مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تقديم شكوى ضده إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.