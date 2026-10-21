قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأزهر يحذر من موت محقق يتربص بالمرضى في مستشفيات غزة ويطالب بتحرك دولي عاجل
سويلم يتابع جهود إدارة واستغلال أملاك وزارة الري وتعظيم الاستفادة منها
سيد مرعي: قيّموا مدافع الأهلي بعيدًا عن خلافاتي.. ولا توجد أزمة بيني وبين ابني
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
بعد إيقاف التوأم بقرار من الفيفا.. من يقود منتخب مصر فى مباراتي ملاوي بتصفيات أمم إفريقيا
وزير الصحة تطوير التعليم والتدريب أساس إعداد كوادر مؤهلة
مصر ترفض تصديق مجلس النواب الليبي على مذكرة تفاهم تحديد مجالات الصلاحية البحرية مع تركيا
كريستيانو رونالدو يوجه رسالة مؤثرة إلى كفاراتسخيليا: الأفضل لم يأتِ بعد
عايزة حقي.. فاطمة ضحية واقعة طبيب بسوهاج تروي تفاصيل صادمة بشأن الاعتداء عليها وفقد عذريتها
إنجازات "الداخلية" أمام منتدى مصر.. خفض معدلات الجرائم وتطوير الخدمات الأمنية
الأرصاد تحذر من برودة الليل وفرص سقوط الأمطار.. وهذا موعد استقرار الطقس
المطران سامي فوزي: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار والمشاركة وترسيخ المواطنة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي: 178 مليار جنيه حجم الدعم.. والتوسع في برامج الحماية الاجتماعية

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي
البهى عمرو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم المقدم للمواطنين، بالتوازي مع تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لمعالجة المشكلات المتراكمة على مدار السنوات الماضية، مشددًا على أن الحكومة لا تستهدف تقديم حلول مؤقتة، بل تعمل على معالجة المشكلات بصورة جذرية.

وأضاف مدبولي، خلال كلمته بجلسة بعنوان «ضبط الأسواق ومنظومة حماية اجتماعية أكثر فاعلية»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، أن الدولة تبنت العديد من برامج الحماية الاجتماعية، وفي مقدمتها برنامج «تكافل وكرامة»، الذي استفادت منه نحو 8.2 مليون أسرة مصرية على مدار فترة تنفيذه.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الدولة لا تستهدف تقليل الدعم أو رفع أسعار السلع، وإنما تسعى إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن المخصصات التي توجهها الدولة للدعم النقدي والسلعي تعكس حجم اهتمامها بمساندة المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

ولفت إلى أن عدد الأسر المستفيدة حاليًا من منظومة الدعم النقدي والسلعي يصل إلى نحو 60% من إجمالي الأسر المصرية، موضحًا أن فكرة تطوير المنظومة تقوم على تخصيص قيمة مالية لكل أسرة، بما يتيح لها الحصول على احتياجاتها من السلع الأساسية وفقًا لأولوياتها.

وأشار مدبولي إلى أن تطبيق منظومة الدعم النقدي يمنح الأسر مرونة أكبر في اختيار السلع التي تحتاج إليها، مؤكدًا أن قيمة الدعم ستكون قابلة للزيادة سنويًا، مع مراعاة معدلات التضخم ومتابعة التغيرات الاقتصادية، بما يضمن استمرار قدرة الدعم على تلبية احتياجات المواطنين.

وكشف رئيس مجلس الوزراء عن تطور حجم المخصصات المالية للدعم، موضحًا أنها بلغت نحو 32.8 مليار جنيه في العام المالي 2013-2014، قبل أن ترتفع خلال السنوات التالية إلى 127 مليار جنيه، ثم 134 مليار جنيه، و160 مليار جنيه، وصولًا إلى 178 مليار جنيه خلال العام الحالي.

وأكد أن توجه الدولة خلال المرحلة المقبلة يستهدف تطوير منظومة الدعم وتعزيز كفاءتها، بما يحقق التوازن بين توفير الحماية الاجتماعية للأسر الأكثر احتياجًا، وضمان الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، مع استمرار مراجعة قيمة الدعم بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية واحتياجات المواطنين.


  

مصطفى مدبولي مدبولي مجلس الوزراء منتدى مصر 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار

رسميا.. سعر الدولار في البنك المركزي اليوم الأربعاء 21-10-2026

منتخب مصر

بعد إيقاف التوأم 3 مباريات.. بديل حسام حسن في قيادة منتخب مصر

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 21 أكتوبر

صورة من موقع العقار

4 ضحايا .. التفاصيل الكاملة لحادث العقار المنهار بالإسكندرية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي

إيران: لم نتلق ردًا من السعودية والحوثيين على عرض الوساطة.. وأمريكا أغلقت الطريق أمام التفاوض

الزمالك

وقع فعلًا.. سيد مرعي يفجر مفاجأة بشأن محمود ممدوح والزمالك

أسعار الدواجن والبيض

بعد ارتفاعات متتالية.. تراجع أسعار البيض اليوم الأربعاء بالأسواق

بيراميدز

أحمد السيد: بيراميدز لا يمتلك دوافع الأهلي والزمالك.. وجون إدوارد جزء من أزمات القلعة البيضاء

ترشيحاتنا

تجديد بطاقة التموين عبر بوابة مصر الرقمية

لتفادي الإلغاء.. شروط تجديد بطاقة التموين وتحديث البيانات 2026 عبر بوابة مصر الرقمية

تطبيق التوقيت الشتوي 2026

متى يتم تأخير الساعة؟ موعد تطبيق التوقيت الشتوي 2026 في مصر

بطاقة الرقم القومي

بدون زحام السجل المدني| كيف تستخرج بطاقة الرقم القومي بسرعة.. والرسوم المقررة؟

بالصور

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة
هدى الإتربي تخطف الأنظار بإطلالة سوداء أنيقة بتفاصيل لامعة

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟
ماذا يحدث للجسم عند تناول العسل الأسود والطحينة؟

تخطى المليون.. أمينة خليل تثير الجدل بسعر فستانها

أمينة خليل
أمينة خليل
أمينة خليل

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026
ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

فيديو

ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك آمون-2026

صد هجوم جوي معاد وتزود بالوقود في ختام فعاليات تدريب آمون 2026 بين مصر وفرنسا.. صور

صورة من للغطاء المكشوف

عقب استغاثة مواطن.. محافظ الإسكندرية يوجّه بتركيب غطاء غرفة مياه الشرب

الفريق محمود عادل فوزي - قائد القولت البحرية

قائد القوات البحرية: نؤمن مياهنا الإقليمية على مدار الساعة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات متزايدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دور القاهرة في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

المزيد