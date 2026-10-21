وصل 54.50 .. سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات

سجل سعر الدولار اليوم في ختام التعاملات الأربعاء 21 أكتوبر 2026، مستويات تقترب من 54.50 جنيه في عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية، رغم التراجع الطفيف في أسعار الشراء والبيع لدى بعض البنوك، وفقًا لآخر البيانات المتاحة.

وبلغ سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك قناة السويس 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، ليواصل الدولار التحرك قرب مستوى 54.50 جنيه في تعاملات البنوك.



ويأتي ذلك في ظل اهتمام المواطنين والمستثمرين بمتابعة سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، لما له من تأثير على تكلفة الاستيراد وأسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وحركة الأسواق.

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

سجل سعر الدولار اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.50 جنيه للشراء و54.60 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بين البنوك الواردة في البيانات.

وبلغ سعر الدولار في بنك قناة السويس 54.45 جنيه للشراء و54.55 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك المركزي المصري 54.446 جنيه للشراء و54.586 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في QNB الأهلي نحو 54.33 جنيه للشراء و54.43 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 54.31 جنيه للشراء و54.41 جنيه للبيع.

وفي بنك HSBC، سجل الدولار 54.308 جنيه للشراء و54.412 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك المصري الخليجي 54.30 جنيه للشراء و54.40 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في كريدي أجريكول 54.27 جنيه للشراء و54.37 جنيه للبيع، فيما بلغ في بنك البركة والمصرف العربي الدولي 54.25 جنيه للشراء و54.35 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 54.20 جنيه للشراء و54.30 جنيه للبيع، بينما سجل في بنك الكويت الوطني NBK وبنك التعمير والإسكان 54.15 جنيه للشراء و54.25 جنيه للبيع.

وسجل الدولار في بنك الإسكندرية 54.13 جنيه للشراء و54.23 جنيه للبيع، بينما بلغ في البنك التجاري الدولي CIB نحو 54.12 جنيه للشراء و54.22 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الآخر، سجل سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع، ليكون أقل سعر بين البنوك المدرجة في البيانات المتاحة.

أعلى وأقل سعر للدولار اليوم

تصدر مصرف أبوظبي الإسلامي قائمة البنوك من حيث سعر شراء الدولار، عند 54.50 جنيه، وسعر البيع عند 54.60 جنيه.

في المقابل، سجل البنك العقاري المصري العربي أقل سعر للدولار، عند 54.10 جنيه للشراء و54.20 جنيه للبيع.

ويعكس اختلاف الأسعار تفاوت مستويات التسعير بين البنوك، إذ بلغ الفارق بين أعلى وأقل سعر شراء 40 قرشًا، وفقًا للأسعار الواردة.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر

استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 54.31 جنيه للشراء و54.41 جنيه للبيع، وفقًا للبيانات المتاحة.

ويتابع العملاء أسعار الدولار في البنكين باعتبارهما من أبرز البنوك العاملة في السوق المصرية، مع اختلاف الأسعار المعلنة من بنك إلى آخر وفقًا لسياسات التسعير وظروف السوق.

هل تراجع سعر الدولار اليوم؟

تشير البيانات المتاحة إلى اختلاف أسعار الدولار بين البنوك، مع تسجيل مستويات أقل في عدد منها مقارنة بالبنوك التي اقتربت أسعارها من 54.50 جنيه للشراء.

لكن تأكيد التراجع العام للدولار مقارنة باليوم السابق يتطلب مقارنة الأسعار الحالية بأسعار أمس، إذ إن اختلاف السعر بين البنوك لا يعني بالضرورة حدوث انخفاض يومي في سعر العملة الأمريكية.

وتظل متابعة سعر الدولار اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 من أبرز الموضوعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام المواطنين والمستثمرين، في ظل ارتباط تحركات العملة الأمريكية بتكلفة الواردات ومستلزمات الإنتاج.