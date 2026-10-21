طرح البوستر الرسمي لفيلم DUNE: PART THREE

طرحت الشركة المنتجة لفيلم DUNE: PART THREE، للمخرج دينيس فيلنوف، البوستر الدعائي للعمل، والمقرر عرضه يوم 18 ديسمبر المقبل.





الفيلم من بطولة بطولة تيموثي شالاميه، ومن إخراج دينيس فيلنوف، وسيناريو براين كيه فوغان، والعمل مأخوذ عن رواية Dune Messiah لفرانك هربرت.

أحداث الفيلم:

تدور أحداث الفيلم بعد ما يقرب من عقدين من استيلاء بول أتريدس على السلطة، إذ يجد نفسه إمبراطورًا يواجه نتائج حكمه، وسط تهديدات جديدة ومؤامرات وخيانات تهدد استقرار الإمبراطورية.



وتعود شخصية تشاني، التي تجسدها زندايا، إلى قلب الأحداث، مع تصاعد التوترات في علاقتها ببول، الذي يحاول مواجهة الثمن الذي ترتب على صعوده إلى الحكم. ويستند الفيلم إلى رواية Dune Messiah للكاتب فرانك هربرت، الصادرة عام 1969.