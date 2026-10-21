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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسرار تعرضها لأول مرة .. كندة علوش ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة

كندة علوش
كندة علوش
سارة عبد الله

شاركت الفنانة كندة علوش، بوستر ترويجي لحلقتها في برنامج “صاحبة السعادة” مع الإعلامية إسعاد يونس الأحد المقبل .

وشوقت كندة علوش جمهورها لمتابعة الحلقة على شاشة dmc في أسرار تعرضها لأول مرة.

مسلسل «50/50» 

يجمع مسلسل «50/50» بين الدراما والتشويق والكوميديا والأكشن، في قالب درامي مكون من 15 حلقة، ويقدم مجموعة من المفاجآت والصراعات الإنسانية التي تتطور مع تصاعد الأحداث.

وتجسد كندة علوش خلال العمل شخصية «رانيا»، وهي محامية تنقلب حياتها رأسًا على عقب بعد اختفاء زوجها، لتجد نفسها وحيدة في مواجهة عدد من الأزمات والمسؤوليات، خاصة مع وجود ابنها، الأمر الذي يدفعها إلى خوض رحلة جديدة لاستعادة حياتها ومواجهة الظروف التي فرضت نفسها عليها.

ومع تطور الأحداث، تدخل «رانيا» في سلسلة من المواقف والمفاجآت التي تكشف جوانب مختلفة من شخصيتها، وتضعها أمام اختبارات صعبة وقرارات لم تكن تتوقع يومًا أن تضطر إلى اتخاذها.

يشارك كندة علوش في بطولة مسلسل «50/50» كل من معتز هشام، ياسمينا العبد، حمزة دياب، انتصار، وحازم إيهاب، إلى جانب عدد من النجوم

والعمل من تأليف عمرو ابو زيد واحمد هشام وإخراج أحمد عبد الوهاب. 

كندة علوش إسعاد يونس صاحبة السعادة

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