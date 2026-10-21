أثناء الطابور الصباحي.. إصابة طالبتين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إصابة طالبتين صباح اليوم الأربعاء برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء الطابور الصباحي في مدرسة مرادية للبنات إثر إطلاق النار باتجاه المدرسة ومحيطها إذ أصيبت الطالبة سعاد قنديل منصور عبد ربه بالصف السادس، برصاصة في الفخذ استدعت إدخالها غرفة العمليات.

وأشارت الوزارة في بيان لها أيضا إلى إصابة الطالبة آمنة خالد علي خضر، بالصف الرابع، بجروح في البطن.

كما أشارت الوزارة إلى ان الحادثة تأتي في سياق تصاعد استهداف الطلبة والأطفال الفلسطينيين، بعد استشهاد ستة أطفال وإصابة آخرين خلال اليومين الماضيين.

كما دعت المؤسسات الدولية والحقوقية والأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لتوفير الحماية للطلبة والطواقم التعليمية، ووقف الاعتداءات على المدارس، ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الأطفال الفلسطينيين في الحياة والأمن والتعليم.