أحلاهما مر.. فايننشال تايمز: أوروبا أمام خيارين لإنهاء الحرب مع بوتين

ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن الاتحاد الأوروبي أصبح أمام خيارين بشأن الحرب الممتدة منذ خمس سنوات دون سبيل يقول بوقفها الآن أو قريبًا.

وبحسب الصحيفة، فقد يقترح الاتحاد تجميد حالة الاحتراب بإبقاء أوكرانيا خارج حلف الناتو، أو منح روسيا منطقة دونباس بأكملها مقابل عضوية كييف في الحلف.

لكن يشكك الأوروبيون في موافقة بوتين على ذلك.

وأشارت فايننشال تايمز إذا بدأت المفاوضات بين أوروبا وبوتين، فمن المرجح أن يُعرض على الرئيس الروسي خياران للتسوية، وقد يُنظر إلى كلا الخيارين في أوكرانيا على أنهما خيانة.

ومع ذلك، ونظرًا لحالة الإرهاق من الحرب في البلاد، فمن المحتمل أن يتمكن زيلينسكي من إقناع المجتمع بقبول أيٍّ منهما.

وتضيف الصحيفة أن الأوروبيين، في الوقت نفسه، أقل ثقة بكثير في أن بوتين نفسه سيوافق على هذه الشروط، ومع ذلك، فهم يرون أنه من المهم بدء حوار مباشر مع الجانب الروسي.

وفي اليوم السابق، أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح غامض بشأن المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا، وألمح مرة أخرى إلى أن الوقت قد حان لكي يتحدث "شخص آخر" نيابة عن كييف.