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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الاتصالات الكويتي: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يعيد تشكيل الاقتصادات وأسواق العمل

وزير الاتصالات الكويتي: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يعيد تشكيل الاقتصادات وأسواق العمل
وزير الاتصالات الكويتي: الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يعيد تشكيل الاقتصادات وأسواق العمل
أ ش أ

 أكد وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة في الكويت، عمر العمر، أن الذكاء الاصطناعي أصبح واقعا يعيد تشكيل الاقتصادات والعمل الحكومي وأسواق العمل.

جاء ذلك في كلمة وزير الاتصالات الكويتي خلال افتتاح فعاليات الأسبوع الخليجي للرقمنة، اليوم /الأربعاء/، والذي يجمع بين المنتدى الدولي للذكاء الاصطناعي والرقمنة تحت شعار "إدارة الأزمات والابتكار ومستقبل المؤسسات"، والمؤتمر الخليجي للأرشفة وإدارة الوثائق والمحفوظات.

وشدد العمر على أهمية مواكبة التحول الرقمي والمشاركة في رسم مساره من خلال تبني التقنية بوعي وتوظيفها بمسئولية وتهيئة البنية التحتية والأطر التنظيمية والكفاءات اللازمة.

وقال وزير الاتصالات الكويتي إن الذكاء الاصطناعي لم يعد ترفا تقنيا بل أصبح ضرورة لتعزيز التنافسية والارتقاء بجودة الخدمات وتحسين دقة القرارات.

وأشار إلى أن دولة الكويت أقامت شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التقنية العالمية من بينها شركة "مايكروسوفت" لإنشاء منطقة سحابية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومركز للابتكار إلى جانب برامج لتأهيل آلاف الكوادر الوطنية، مؤكدا أهمية هذه الشراكات في نقل المعرفة وتوطينها فضلا عن تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي، وفق رؤية وزارة الاتصالات الكويتية، هو أداة لتمكين الإنسان لا بديل عنه إذ يسهم في تبسيط الإجراءات ودعم اتخاذ القرار وفتح آفاق الإبداع وريادة الأعمال أمام الشباب، لافتا إلى أن الاستثمار في هذه التقنية لا بد أن يقترن باستثمار مواز في تأهيل الكفاءات الكويتية.

وأعرب عن تطلعه إلى أن تسفر جلسات الأسبوع الخليجي للرقمنة بمشاركة نخبة من الخبراء من الخليج والعالم عن توصيات عملية تعزز التكامل الخليجي في مجالي الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتحول المعرفة المتبادلة إلى أثر ملموس.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور خالد الزامل في كلمة له أهمية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير الخدمات وتحسين جودة الأداء المؤسسي لا سيما في القطاع الصحي الذي يمتلك قاعدة كبيرة من البيانات والمعلومات.

وقال الزامل إن إدخال الذكاء الاصطناعي إلى بيئة العمل يتيح إمكانات واسعة لتحليل المعلومات ومساندة الموظفين وتحسين التخطيط بما ينعكس إيجابا على جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وأوضح أن تحقيق الاستفادة الفعلية من هذه التقنيات يتطلب تحديد المشكلات التي تسعى المؤسسات إلى معالجتها والنتائج المستهدفة من استخدام الذكاء الاصطناعي بدلا من الاكتفاء بتبني التقنيات الحديثة دون أهداف واضحة.

وأشار إلى أهمية الاستفادة من التحول الرقمي في تعزيز قدرة المؤسسات على إدارة الأزمات وتحسين التخطيط والاستجابة للتحديات إلى جانب تبادل الخبرات والتعاون في تطوير التطبيقات التقنية مؤكدا أن نجاح هذا التحول يرتبط بقدرة المؤسسات على توظيف التكنولوجيا بصورة تسهم في تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.

من جهته، أكد السفير الياباني لدى دولة الكويت، كينيتشيرو موكاي، حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الكويت في مجالات الذكاء الاصطناعي وبناء منظومة آمنة وموثوقة لهذه التقنية بما يسهم في دعم التنمية وتحقيق مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين.

وقال موكاي إن الذكاء الاصطناعي يحدث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع فضلا عن دوره في مجالات الرعاية الصحية والزراعة والتعليم والبنية التحتية، مشيرا إلى أهمية ضمان استفادة جميع الدول من هذه التقنيات.

وأوضح أن اليابان تتبنى نهجا متوازنا في تطوير الذكاء الاصطناعي يقوم على تسريع الابتكار وتعزيز التنمية الاجتماعية والحد من المخاطر من خلال الحوكمة الرشيدة وتطوير البنية التحتية التقنية والتنظيمية.

وزير الدولة لشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وزير الإعلام والثقافة بالوكالة في الكويت عمر العمر الذكاء الاصطناعي تشكيل الاقتصادات أسواق العمل

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