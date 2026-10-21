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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تكريم الجامعة العربية ودياب اللوح تقديرا لجهودهما في دعم القضية الفلسطينية

تكريم اسم السفير دياب اللوح سفير فلسطين السابق
تكريم اسم السفير دياب اللوح سفير فلسطين السابق
الديب أبوعلي

شهدت فعالية يوم الوثيقة العربية تكريم جامعة الدول العربية، تقديرًا لجهودها المبذولة منذ تأسيسها عام 1945 في دعم القضية الفلسطينية، التي ظلت وما تزال القضية المركزية للأمة العربية وفي صلب اهتمامات العمل العربي المشترك.

كما شهدت الفعالية تكريم روح السفير دياب اللوح، سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، تقديرًا لمسيرته الحافلة في العمل الوطني والدبلوماسي لخدمة القضية الفلسطينية. 

وتسلم نجله نمر اللوح درع التكريم نيابةً عن والده، بحضور السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية.

وكرّمت المكتبة الوطنية الفلسطينية عددًا من الشخصيات والمؤسسات، تقديرًا لجهودها البارزة في توثيق التراث الثقافي والوثائقي الفلسطيني والحفاظ على الهوية الفلسطينية، وذلك في إطار فعاليات يوم الوثيقة العربية.

وشمل التكريم روح الفنان التشكيلي سليمان منصور، الذي جسّد بريشته الهوية الفلسطينية بكل أبعادها.

وتسلم السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، درع التكريم نيابةً عن أسرة الفنان، تقديرًا لمسيرته الفنية التي عبّرت عن الأرض الفلسطينية وتراثها.

كما كرّمت المكتبة الدكتور عبد اللطيف زكي أبو هاشم، المدير العام لمؤسسة عيون على التراث بدولة فلسطين، تقديرًا لجهوده البارزة في توثيق التراث الثقافي والوثائق الفلسطينية، وتسلم الدرع نيابةً عنه الدكتور فؤاد سلامة، مدير الأرشيف الوطني الفلسطيني.

وشمل التكريم أيضا الدكتورة فيحاء قاسم عبد الهادي، المدير العام لمركز الرواة للدراسات والأبحاث بدولة فلسطين، تقديرًا لجهودها البارزة في توثيق تاريخ الاستعمار، إلى جانب مؤسسة خزائن بالقدس، تقديرًا لجهودها في حفظ التراث الوثائقي الفلسطيني وتوثيقه، وتسلم ممثل المكتبة الوطنية الفلسطينية درع التكريم نيابةً عن المؤسسة.

وفي السياق ذاته، قدمت المكتبة الوطنية الفلسطينية درع تكريم إلى الوزير المفوض هالة جاد، مدير إدارة المعلومات والتوثيق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، تقديرًا لدورها في إنجاح فعاليات يوم الوثيقة العربية.

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