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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

86 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى و الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مدن الضفة

86 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى و الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مدن الضفة
86 مستوطنا يقتحمون باحات الأقصى و الاحتلال يعتقل 6 فلسطينيين من مدن الضفة
أ ش أ

اقتحم مستوطنون، اليوم الأربعاء، المسجد الأقصى المبارك، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن 86 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوساً وصلوات تلمودية أمام قبة الصخرة.

و في سياق متصل اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الأربعاء، خمسة مواطنين من محافظة الخليل،و داهمت عددا من المنازل وفتشها ونكل بأصحابها، واحتجز عددا منهم لساعات طويلة،كما اعتقلت أسيرًا محررًا من مدينة القدس المحتلة،وفتشت منزله وعبثت بمحتوياته.

و في سياق آخر اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بلدة طمون جنوب مدينة طوباس، بعدد من الآليات العسكرية التي انطلقت من بوابة عاطوف شرقا وجابت عددا من الطرقات، دون التبليغ عن مداهمات أو اعتقالات،كما اقتحم ، اليوم مخيم بلاطة شرق نابلس ،بعدد من الدوريات واقتحمت المنطقة الشرقية من حاجز عورتا جنوبا باتجاه مخيم بلاطة شرقا، وسط انتشار واسع لفرق المشاة في حارة الحشاشين في المخيم.

اقتحم مستوطنون المسجد الأقصى المبارك حماية قوات الاحتلال الإسرائيلي باحات المسجد الأقص

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