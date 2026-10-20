بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

تصدرت الفنانة نجلاء بدر اهتمام الجمهور بإطلالتها اللافتة خلال فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بفستان سهرة أنيق جمع بين اللون الأزرق البترولي والتطريزات الذهبية والبرونزية، لتخطف الأنظار على السجادة الحمراء بإطلالة اتسمت بالفخامة والجرأة.

تفاصيل إطلالة نجلاء بدر في مهرجان الجونة السينمائي

حرصت الفنانة نجلاء بدر على الظهور بإطلالة مميزة خلال مشاركتها في فعاليات اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي، إذ اختارت فستانًا طويلًا باللون الأزرق البترولي، جاء بتصميم مجسم يبرز قوامها، مع تطريزات لامعة باللونين الذهبي والبرونزي امتدت على كامل الفستان، ما أضفى عليه لمسة من الفخامة والتميز.

وجاء الفستان بتصميم مكشوف الكتفين، مع فتحة صدر على شكل حرف V مزينة بتطريزات ذهبية كثيفة، أضافت مزيدًا من الأناقة إلى الإطلالة، فيما انسدل الفستان بطول كامل حتى الأرض، ليمنحها مظهرًا جذابًا يتناسب مع أجواء المهرجانات السينمائية.

واعتمدت نجلاء بدر على تصميم يوازن بين البساطة في اللون والجرأة في التفاصيل، حيث منحها اللون الأزرق البترولي إطلالة مختلفة، بينما أضفت اللمسات المعدنية اللامعة بريقًا لافتًا تحت أضواء السجادة الحمراء.

نجلاء بدر

مكياج نجلاء بدر وتسريحة شعرها

أما من الناحية الجمالية، فاختارت نجلاء بدر مكياجًا يبرز ملامح وجهها، مع التركيز على العيون باستخدام ظلال داكنة ورموش محددة، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة طبيعية مائلة إلى الوردي.

واعتمدت تسريحة شعر مفرودًا إلى الخلف، ما ساهم في إبراز ملامح وجهها وتفاصيل الفستان، خاصة منطقة الكتفين والصدر.

واستكملت الفنانة إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات الذهبية، تضمنت عقدًا أنيقًا وأساور عريضة، جاءت متناغمة مع التطريزات الموجودة على الفستان، لتبدو الإطلالة متكاملة تجمع بين الأنوثة والفخامة.

نجلاء بدر

نجلاء بدر على السجادة الحمراء

ولفتت نجلاء بدر الأنظار خلال ظهورها على السجادة الحمراء، حيث حرصت على التقاط الصور واستعراض تفاصيل إطلالتها أمام عدسات المصورين، كما ظهرت وهي تتفاعل مع الحضور وتوجه التحية للكاميرات.

وتأتي مشاركة نجلاء بدر ضمن حضور نجوم الفن والإعلام في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي يشهد في كل دورة اهتمامًا واسعًا بإطلالات الفنانات واختياراتهن في عالم الموضة والأزياء.

وتعكس إطلالتها هذا العام اعتمادها على التفاصيل اللامعة والتصميمات التي تبرز القوام، مع تنسيق الألوان والإكسسوارات بطريقة تمنح المظهر النهائي طابعًا مسائيًا أنيقًا.

نجلاء بدر

نجلاء بدر