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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم الجيزة يجتمع مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية عقب حركة التغييرات

تعليم الجيزة
تعليم الجيزة
أحمد زهران

ترأس سعيد عطية، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالجيزة، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع مديري ووكلاء الإدارات التعليمية، وذلك بمناسبة حركة التغييرات التي شملت مديري الإدارات ووكلاءها، لوضع رؤية عمل واضحة للمرحلة المقبلة، وضمان انتظام العملية التعليمية وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والأداء داخل مدارس المحافظة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الوزير محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

واستهل وكيل أول الوزارة الاجتماع بتهنئة القيادات الجديدة، متمنيًا لهم التوفيق في مهامهم، ومؤكدًا أن الثقة التي حظوا بها مسؤولية كبيرة تتطلب بذل أقصى جهد لخدمة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور. وشدد على أن المرحلة المقبلة تقوم على العمل الجماعي وتكامل الأدوار بين الإدارات والمديرية، وعلى معيار واحد هو الكفاءة والإنجاز على أرض الواقع.
 

توجيهات ومحاور عمل المرحلة المقبلة
 

ووجّه سعيد عطية القيادات بعدد من التعليمات، أبرزها:
المتابعة الميدانية اليومية: النزول المستمر إلى المدارس، وعدم الاكتفاء بالتقارير المكتبية، ومتابعة انتظام الطابور والحضور والانصراف وسير اليوم الدراسي بنفسه.

انتظام العملية التعليمية: ضمان انتظام الدراسة في جميع المدارس، وسد العجز في المعلمين بالتنسيق مع المديرية، والتأكد من تنفيذ الجداول والخطط الدراسية في مواعيدها.
الاختبارات والتقييم: الالتزام الكامل بضوابط الاختبارات الشهرية، وتحقيق تكافؤ الفرص بين الطلاب، والدقة في رصد الدرجات ومراجعتها قبل اعتمادها، وربط الأسئلة بالمقرر الدراسي.

الانضباط الإداري: إحكام الرقابة على انتظام العاملين، والتعامل بحسم مع أي تقصير أو تهاون، مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب بعدالة ووفق اللوائح.
معالجة الكثافات وحالات التسرب: وضع خطط واضحة لتخفيف الكثافات، ومتابعة الطلاب المنقطعين أو المعرضين للتسرب، والتواصل مع أولياء الأمور لإعادتهم إلى مدارسهم.
الأبنية التعليمية والصيانة: متابعة جاهزية المدارس من حيث النظافة والأمان والمرافق، والتدخل السريع لمعالجة أي أعطال أو ملاحظات تؤثر على سير الدراسة.

الأنشطة والتحول الرقمي: تفعيل الأنشطة الطلابية، والاستفادة من المنصات والأدوات الرقمية في المتابعة والتعلم.
التواصل مع المجتمع: سرعة الاستجابة لشكاوى أولياء الأمور والمواطنين، وفتح قنوات تواصل فعالة معهم، وعرض كل المشكلات بشفافية.
التقارير والمتابعة الدورية: رفع تقارير دورية دقيقة للمديرية، تتضمن الإنجازات والمعوقات وخطط المعالجة، مع الالتزام بالمواعيد المحددة.
المسؤولية والمحاسبة

وأكد وكيل أول الوزارة أن مدير الإدارة ووكيلها مسؤولان مسؤولية كاملة عن مستوى الأداء داخل نطاقهما، وأن المتابعة ستكون مستمرة ومباشرة، وأن أي تقصير سيواجَه بإجراءات حاسمة. وشدد على أن مصلحة الطالب وصون حقوقه وتحقيق العدالة بين الجميع أولوية لا تقبل المساومة.
كما دعا القيادات إلى دعم المدارس وقياداتها، وتشجيع المتميزين، والتعامل بروح الفريق الواحد، بما يعزز الثقة في منظومة التعليم ويرتقي بجودة العملية التعليمية بمدارس الجيزة.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار حرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توحيد الرؤى وتحديد المسؤوليات مع بداية المرحلة الجديدة، وتحقيق أعلى مستويات الانضباط والجودة داخل الإدارات والمدارس.

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