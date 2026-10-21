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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يكرم فريق تمريض مستشفى الحوامدية العام لأمانتهن في الحفاظ على مبلغ مالي ومتعلقات مريض

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

كرّم الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة فريق التمريض بمستشفى الحوامدية العام تقديرًا لأمانتهن وموقفهن الإنساني والمهني المشرف بعد حرصهن على الحفاظ على مبلغ مالي ومتعلقات أحد المرضى عند دخوله المستشفى في حالة فقدان للوعي في نموذج مشرف يجسد الالتزام بأخلاقيات المهنة والحرص على حقوق المرضى وممتلكاتهم.

وضم فريق التمريض المكرّم من الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة وبحضور الدكتور أسامة الشلقاني مدير مديرية الشئون الصحية كلًا من السادة سحر عصام، وأميرة عادل، وسارة صابر، وأشرقت علي، وقمر عطا بالإضافة إلى الاستاذة صباح شعبان مدير إدارة التمريض بالمديرية حيث حرصن على تأمين المبلغ المالي ومتعلقات المريض والتعامل معها وفق الإجراءات المتبعة داخل المستشفى لحين تسليمها بالطريقة الرسمية بما يعكس ما يتحلى به أعضاء هيئة التمريض من أمانة ومسؤولية وإخلاص في أداء واجبهم الإنساني والمهني.

وأشاد محافظ الجيزة بهذا الموقف المشرف مؤكدًا أن أمانة العاملين بالقطاع الصحي والتزامهم بأخلاقيات المهنة يمثلان ركيزة أساسية في بناء الثقة بين المواطنين والمنشآت الصحية مشيرًا إلى أن الحفاظ على حقوق المرضى وممتلكاتهم إلى جانب تقديم الرعاية الطبية اللازمة، يعكس القيم الإنسانية النبيلة التي يجب أن يتحلى بها جميع العاملين في المنظومة الصحية.

وأكد الدكتور أحمد الأنصاري حرص المحافظة على تقدير النماذج الإيجابية والمواقف المشرفة للعاملين بمختلف القطاعات، بما يسهم في ترسيخ قيم النزاهة والانضباط وتحمل المسؤولية ويحفز على مواصلة العمل بإخلاص وتفانٍ في خدمة المواطنين.

محافظة الجيزة محافظ الجيزة مستشفى الحوامدية

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