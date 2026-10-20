تصميم إليكتروني وكاميرات مراقبة.. موقف سرفيس مترو فيصل النموذجي وجهة حضارية بالجيزة

تنفذ محافظة الجيزة بقيادة الدكتور الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، خطة متكاملة للارتقاء بمنظومة النقل الجماعي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تطوير المرافق الخدمية وتحقيق أعلى مستويات الجودة في الخدمات.

ومن ضمن هذه المواقف الرئيسية، يبرز موقف سرفيس مترو فيصل النموذجي في حي بولاق الدكرور، لخدمة أهالي بولاق الدكرور والهرم وكرداسة.

كما تم توصيل المرافق الأساسية للموقف وتزويده بكاميرات المراقبة اللازمة، تمهيداً لبدء التشغيل التجريبي خلال الأيام القليلة القادمة.

ويسهم الموقف الجديد في تنظيم حركة سيارات نقل الركاب والحد من المواقف العشوائية والتكدسات المرورية بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمنطقة.

كما تم اقامة الموقف وفق أعلى المعايير الفنية والتنظيمية وتم تجهيزه بكافة المقومات اللازمة لتقديم خدمة حضارية وآمنة للمواطنين، بما يضمن سهولة حركة دخول وخروج السيارات وانتظام العمل داخل الموقف.

كما تم تزويد الموقف بمظلات لحماية المواطنين من العوامل الجوية إلى جانب كاميرات مراقبة تعمل على تعزيز عوامل الأمن والسلامة ومتابعة انتظام التشغيل.

ويخضع الموقف لإشراف جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمحافظة الجيزة لضمان انتظام التشغيل والالتزام بخطوط السير والتعريفة المقررة وتقديم خدمة متميزة للمواطنين مشيرًا إلى أن مرحلة التشغيل التجريبي تستهدف رصد أية ملاحظات والعمل على تلافيها تمهيدا للتشغيل الكامل للموقف بكامل طاقته.