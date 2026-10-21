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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أقل سبيكة بـ 7352 جنيه.. أسعار السبائك الذهب عيار 24 بالمصنعية الآن

اسعار السبائك الذهبية
اسعار السبائك الذهبية
رشا عوني

ارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، ويتابع المواطنون بشكل لحظي أسعار الذهب اليوم وسعر عيار21 الذي يعد الأكثر طلباً وانتشاراً، كما يهتم البعض بمعرفة أسعار السبائك الذهب خاصة سعر سبيكة 5 جرام وسعر سبيكة 10 جرام بالمصنعية،، وهو ما نقدمه لكم مفصلاً في السطور التالية .. 

سعر سبيكة الذهب اليوم الخميس 5 فبراير 2026.. كم قيمة السبيكة الـ 5 جرامات؟ | المصري اليوم

أسعار سبائك BTC الذهب بالمصنعية


 سعر سبيكة 1 جرام عيار 24 اليوم نحو 7352 جنيهًا


سعر سبيكة وزن 2.5 جرام بالمصنعية، نحو 18192 جنيهًا


 سعر سبيكة وزن 5 جرامات  نحو 36260 جنيهًا


سعر سبيكة وزن 10 جرامات نحوة72490 جنيهًا


سعر سبيكة وزن 20 جراما نحو 144940 جنيهًا


سعر سبيكة وزن 31.1 جرام نحو 225351 جنيهًا


سعر سبيكة ووزن 50 جراما نحو 362200 جنيهًا


سعر سبيكة وزن 100 جرام  نحو 724200 جنيه

أوزان خفيفة.. أسعار السبائك الذهب اليوم الخميس

أسعار الذهب اليوم الاربعاء 

ويقدم موقع “صدى البلد” سعر الذهب في مصر اليوم، الاربعاء 21-10-2026، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجّل 4133 دولارا للأوقية.

سعر الذهب عيار 18

سجّل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5400 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا 6300 جنيه، بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3% و8% من سعر الجرام.

سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7200 جنيه للشراء. 

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وسجّل سعر الجنيه الذهب اليوم، الاربعاء ، 50.400 ألف جنيه. 

أسعار السبائك الذهب فى مصر اليوم الأربعاء 9 أغسطس 2023 - اليوم السابع

هل أسعار الذهب تشمل المصنعية؟

لا تشمل الأسعار المعلنة للذهب المصنعية والدمغة، إذ تُضاف هذه التكاليف عند شراء المشغولات الذهبية، وتختلف قيمتها حسب نوع القطعة والتاجر.

وبالتالي، يكون السعر النهائي الذي يدفعه المستهلك عند شراء المشغولات الذهبية أعلى من سعر الجرام المعلن، وفقًا لقيمة المصنعية والدمغة.

وتتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، أبرزها السعر العالمي للأونصة، وسعر صرف الدولار، ومستويات العرض والطلب في السوق المحلية.

الذهب عالميًا يرتفع 1.3% خلال أسبوع

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن تحركات سوق الذهب خلال الأسبوع الماضي عكست التأثير المباشر للتغيرات في الأسواق العالمية، في ظل استمرار حالة التذبذب وترقب المستثمرين للمؤشرات الاقتصادية واتجاهات السياسة النقدية الأمريكية.

وأضاف أن أونصة الذهب العالمية ارتفعت بنسبة 1.3% خلال الأسبوع، لتغلق عند 4194 دولارًا، مقارنة بسعر افتتاح بلغ 4141 دولارًا، بعدما سجلت أعلى مستوى عند 4207 دولارات، عقب هبوطها إلى 4066 دولارًا، وهو أدنى مستوى لها خلال شهرين.

أسعار السبائك والجنيهات الذهب في 1 يناير 2026 | مبتدا

النفط والدولار وعوائد السندات تضغط على أسعار الذهب

وأوضح واصف أن الذهب العالمي تعرض لضغوط خلال الأسبوع نتيجة ارتفاع أسعار النفط الخام إلى مستويات تقترب من 109 دولارات للبرميل، ما عزز المخاوف التضخمية ودفع عوائد السندات الحكومية الأمريكية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، بالتزامن مع صعود الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوياته منذ 18 شهرًا.

وأشار إلى أن ارتفاع الدولار وعوائد السندات يقلص جاذبية الذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا دوريًا، الأمر الذي يزيد الضغوط على أسعاره في الأسواق العالمية.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط وابتعاد الدولار وعوائد السندات عن مستوياتها المرتفعة قرب نهاية الأسبوع منح الذهب فرصة لتعويض جانب من خسائره وتحقيق مكاسب أسبوعية.

مستوى 6100 جنيه يدعم الذهب في السوق المصرية

وعلى صعيد السوق المحلية، أظهرت تحركات الأسعار قدرة مستوى 6100 جنيه لجرام الذهب عيار 21 على الصمود أمام محاولات الهبوط منذ بداية أكتوبر، مع استمرار التداولات في نطاق متذبذب، وسط ترقب ظهور محفزات جديدة تدعم اتجاه الأسعار نحو الصعود.

ويعكس أداء السوق المصرية تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية، إلى جانب حركة سعر صرف الدولار، بما يجعل متابعة المؤشرات الدولية عاملًا أساسيًا في تحديد اتجاهات الذهب خلال الفترة المقبلة.

4100 دولار دعم عالمي و4200 دولار مستوى مقاومة

وأكد رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة أن اتجاه المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة سيظل مرتبطًا بتحركات الأونصة عالميًا، وأداء الدولار الأمريكي وعوائد السندات، فضلًا عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.

ولفت إلى أهمية متابعة مستوى الدعم العالمي عند 4100 دولار للأونصة، بالتوازي مع محاولات اختراق مستوى المقاومة عند 4200 دولار، باعتبارهما من المستويات الرئيسية التي قد تساعد في تحديد مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة.

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