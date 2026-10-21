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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أحمد موسى: وزير الداخلية يراجع بنفسه بيانات الصفحة الرسمية للوزارة

الإعلامي أحمد موسى
الإعلامي أحمد موسى
محمد كمال

قال الإعلامي أحمد موسى إن وزير الداخلية يتابع ويراجع بنفسه كل بيان يُنشر على الصفحة الرسمية للوزارة، في إطار الاهتمام بما يصدر عن الوزارة من بيانات ومعلومات.

السيسي قرر إنشاء منظومة لإدارة الأزمات بعد زيارة روسيا

وأضاف موسى، خلال برنامجه «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن كل نزيل في مراكز الإصلاح والتأهيل يحصل على الطعام المناسب له، وفقًا لما يفضله، مشيرًا إلى أنه اطّلع على طبيعة الوجبات المقدمة من خلال تجربة شخصية.

وأوضح أنه تناول بعض هذه الأطعمة، التي شملت طواجن وأرزًا وخضراوات، لافتًا إلى وجود البط ضمن الوجبات المقدمة للنزلاء، ومشيرًا إلى أن الرئيس الراحل محمد مرسي كان يفضل تناول البط.

وفي سياق آخر، أشار موسى إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي زار روسيا واطّلع على مركز إدارة الأزمات هناك، ثم قرر، عقب عودته، إنشاء منظومة مماثلة في مصر، موضحًا أن الجانب الروسي نادرًا ما يسمح بدخول الزائرين إلى هذا المركز.

وتطرق موسى إلى أحداث سابقة مرتبطة بالأوضاع الأمنية في سيناء، قائلًا إن عناصر وصفها بالإرهابية جرى إدخالها إلى سيناء، معتبرًا أن الهدف من إضعاف جهاز أمن الدولة كان تعطيل دوره والحد من قدرته على أداء مهامه.

وأضاف أن هذه المجموعات كانت موجودة في اعتصام رابعة، مستشهدًا بتصريحات سابقة لمحمد البلتاجي بشأن تشكيل «مجلس حرب» في سيناء.

وأكد موسى أن جهاز أمن الدولة يمتلك قوائم بأسماء العناصر التي وصفها بالإرهابية، سواء الموجودة داخل البلاد أو خارجها، مشيرًا إلى أن هذه القوائم تتضمن أسماءها الحقيقية والحركية.

وتناولت تصريحات موسى ملفات متعددة، شملت متابعة البيانات الرسمية لوزارة الداخلية، وظروف الإعاشة داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وتطوير منظومة إدارة الأزمات، إلى جانب رؤيته للأوضاع الأمنية التي شهدتها البلاد خلال فترات سابقة.

أحمد موسى مراكز الإصلاح والتأهيل منظومة الأمن إدارة الأزمات

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