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محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمود مسلم: الأمن القومي المصري والسعودي جناحا الأمن القومي العربي

مصر والسعودية
مصر والسعودية
رحمة سمير

أكد محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، أن الأمن القومي المصري والسعودي يمثلان جناحين أساسيين للأمن القومي العربي، مشددًا على أهمية التنسيق بين البلدين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة، وما تشهده المنطقة من تطورات تستدعي تحركًا سياسيًا ودبلوماسيًا متوازنًا.


وأوضح "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن مجلس النواب لم يمنح تفويضًا بشأن التحركات العسكرية إلا في الملف الليبي، مشيرًا إلى أن هذا التفويض لم يُنفذ، ومؤكدًا ضرورة الاستماع إلى جميع النواب وإتاحة الفرصة أمامهم للتعبير عن آرائهم، بما يضمن سلامة الإجراءات وعدم إثارة أي طعون بشأنها.


وأشار إلى أن مجلس الدفاع الوطني أوصى بثلاثة مسارات، من بينها إرسال قوات للدفاع، وبذل الجهود في الوساطة والعمل من أجل السلام، لافتًا إلى أن هناك فرصة مهمة أمام أعضاء مجلس النواب لمناقشة هذه التوصيات وإبداء مواقفهم بشأنها.


وأضاف أن عددًا من النواب امتنعوا عن التصويت، لكنه رجح اتجاه المجلس نحو الموافقة والتأييد، في ضوء المناقشات الجارية وطبيعة التحديات التي تواجه الدولة.


ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هناك حوارًا مصريًا على المستويين السياسي والعسكري بشأن التطورات الراهنة، موضحًا أن جانبًا من هذه المناقشات لن يكون مطروحًا على الهواء، نظرًا لطبيعة القضايا المرتبطة بالأمن القومي وحساسيتها.


وشدد على أهمية الحفاظ على التنسيق المصري السعودي، باعتباره ركيزة أساسية لحماية الأمن القومي العربي والتعامل مع التحديات التي تشهدها المنطقة.

محمود مسلم الأمن القومي المصري جناحين الدفاع الوطني سياسيًا

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