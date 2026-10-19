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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مسلم: مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام

مسلم: مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام
مسلم: مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن تحركات الحوثيين واعتداءاتهم التي تهدد المملكة العربية السعودية وتستهدف المدنيين، استوجبت وقوف مصر بجانب الأشقاء في المملكة، لأن الأمن القومي للرياض جزء لا يتجزأ من الأمن القومي للقاهرة، والأمن القومي العربي عمومًا، مشيرًا إلى أن بيان مجلس الدفاع الوطني في مصر اشتمل على 3 قرارات بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، في مقدمتها تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم أشكال الدعم اللازمة لها، إلى جانب تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد، مؤكدًا أن مصر والسعودية قادرتان على ردع تجاوزات الحوثيين وإجبارهم على السلام.

وأضاف مسلم في لقاء عبر قناة «روسيا اليوم» مع الإعلامي محمد نشات، أن الأمور شهدت تجاوزات خطيرة من قبل الحوثيين وإيران أيضًا ضد السعودية، وهو ما أوجب تضامن مصر بالأفعال والقوات العسكرية دفاعًا عن أمن السعودية الشقيقة، والأمن القومي العربي، وكذلك دفاعًا عن المقدسات الإسلامية في الأراضي المقدسة.

مصر لم تنضم لاتفاقية مكة لكنها الآن حاضرة وبقوة

وتابع مسلم: "ما يحدث الآن يمثل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ووزير الخارجية المصري أكد أن ما تريده السعودية سيتم تنفيذه، وهذه ليست تصريحات أولى من نوعها، فمع بدايات حرب إيران كدت القاهرة تضامنها مع السعودية، وهذا أبلغ رد على من يدعون أن هناك توترات بين مصر والسعودية، ورغم أن مصر لم تنضم لاتفاقية مكة لكنها الآن حاضرة وبقوة، وما ستطلبه السعودية من قوات سوف تلبيه مصر".

وعن دلالة مناقشة إرسال قوات إلى السعودية في مجلس النواب المصري، أوضح مسلم أن تلك لخطوة تأتي في إطار التزام دستوري، فالدستور ينص على أن البرلمان لابد أن يصدق على إرسال قوات لخارج الحدود، والبرلمان فتح المناقشات أمام كل الأعضاء في جلسة طارئة، بدأت أمس، وسوف تستمر المناقشات اليوم وغدًا الثلاثاء، مضيفًا: "ما يتردد عن أن الأمور تواجه صعوبات فهذا غير صحيح، لأن الأحزاب الرئيسية داخل البرلمان موافقة على هذا التفويض، وهناك ٣ نواب فقط امتنعوا عن التصويت، ولم يرفضوا، وبالتالي فإن هناك شعورا في الشارع المصري بأن القرار الذي أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي هو تضامن طبيعي مع دولة شقيقة قدمت الكثير لمصر، ومصر أيضًا قدمت الكثير، فبالتالي ما يفعله البرلمان هو انعكاس لحالة الشارع المصري الذي يتضامن مع السعودية الشقيقة".

وأوضح مسلم، أن موافقة البرلمان ستعكس حالة التوافق الشعبي حول قرار إرسال قوات عسكرية مصرية إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، معتبرًا أن قرار البرلمان غدًا سيأتي معبرًا عن تفعيل مبادئ الدعم والتضامن والأخوة بين مصر والمملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن مصر لم تنضم لاتفاقية مكة للدفاع المشترك، لكنها تدعم السعودية أكثر من أعضائها، لأن مصر والسعودية نسيج واحد، وهما جناحا الأمن القومي العربي، بالإضافة إلى أن مصر أيضًا تعي خطورة ما يدوة في هذه المنطقة، فهناك مضيق باب المندب الذي يؤثر على مصر مباشرة، ومصر دفعت ثمنًا نتيجة اتساع دائرة الصراع ف المنطقة وتأثر حركة الملاحة في قناة السويس بالأحداث المضطربة خلال السنوات الماضية.

وشدد مسلم على أن القوات المصرية والسعودية لديها القدرة على ردع التجاوزات الحوثية، وإجبار الحوثي على السلام، لافتًا إلى أن المستفيد من هذا الصراع هو إيران التي تحاول أن تبعث حالة قلق في المنطقة كلها، والتي دأبت على دعم حروب بالوكالة في لبنان واليمن والعراق وسوريا، ومنذ حربها مع العراق لجأت إلى توظيف أذرعها في المنطقة .

وحول الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تقودها القاهرة على صعيدٍ آخر، أكد مسلم أهمية الدور المصري الحريص على خفض التصعيد في المنطقة من خلال اتصالات ولقاءات مكثفة مع مختلف الأطراف الإقليميين والدوليين، مشددًا على أن مصر دائمًا شعارها السلام وتسعى للسلام، ولكن إذا وصلت الأمور إلى ما نحن عليه فالقوة ستجبر المتجاوزين على الجلوس على طاولة المفاوضات.

قناة السويس مضيق باب المندب مسلم مصر السعودية اتفاقية مكة

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