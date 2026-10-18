مسلم: مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر بجانب السعودية.. والقاهرة والرياض قلب الأمة العربية

قال الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن البرلمان يتجه للموافقة على إرسال قوات مصرية للسعودية، لافتًا أن مجلس الدفاع الوطني اتخذ 3 قرارات مهمة بشأن التطورات الإقليمية الراهنة، في مقدمتها تأكيد التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية، وتقديم أشكال الدعم اللازمة لها، إلى جانب تكثيف التحركات السياسية والدبلوماسية لاحتواء التصعيد وتسوية الأزمات الإقليمية بالطرق السلمية.

وأضاف مسلم في لقاء على قناة «العربية الحدث»، اليوم، أن مجلس الدفاع الوطني أكد وقوف مصر إلى جانب المملكة العربية السعودية، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التي تجمع الشعبين، ومكانة البلدين باعتبارهما قلب الأمة العربية، فضلًا عن ترابط الأمن القومي السعودي مع الأمن القومي المصري والعربي، مشيرًا إلى أن المجلس أكد استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم اللازمة والممكنة للمملكة العربية السعودية الشقيقة، بما يساعدها على الدفاع عن أمنها واستقرارها، وحماية مقدراتها، والحفاظ على سلامة أراضيها والمقدسات الإسلامية، إضافة لمواصلة الجهود الدبلوماسية والسياسية بهدف احتواء التصعيد وتسوية الأزمات عبر الوسائل السلمية.

وأوضح مسلم أن البرلمان لا يناقش تفاصيل القوات المصرية التي قد يتم إرسالها للملكة العربية السعودية، لكنه يناقش الأمر من حيث المبدأ، أما عدد القوات ونوعيتها من مقتضيات الأمن القومي التي لا يمكن طرحها، مشيرًا إلى أن الأحزاب في البرلمان وافقت بالأغلبية، وامتنع ٣ أعضاء عن التصويت، والمناقشات ستستمر غدًا وبعد الغد، قائلًا إن مجلس النواب يتجه إلى الموافقة على إرسال قوات للملكة العربية السعودية.

وأكد مسلم أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والمملكة العربية السعودية منفتح منذ بداية الحرب الإيرانية، وهناك مساحات مشتركة وحوار مستمر بين القيادة المصرية والسعودية، مشددًا في الوقت نفسه على أن الحوثي لا يمكن اعتباره جزء من الأمة العربية في ظل تحركاته المريبة، بل هو أداة في يد إيران لتهديد دول عربية، ومصر تدرك ما يتعرض إليه الخليج العربي من مؤامرة.

وتابع: "العلاقة المصرية السعودية علاقة قوية وتاريخية بين الشعبين، ولدينا شهيدة مصرية استهدفت منذ أيام في الرياض إثر هجمات الحوثيين على المملكة، فالدم واحد بين مصر والسعودية، والأمن القومي المصري هو جزء من الأمن القومي السعودي، ومصر لن تنسى الوقفات التاريخية للملكة معها".

وأضاف: «ما يحدث في البرلمان وما يشهده الشارع المصري من تضامن ودعم مع الأشقاء في السعودية يدحض كل الشائعات التي كانت تتحدث عن توتر العلاقات بين البلدين".