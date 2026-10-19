عضو بالشيوخ: الدم واحد بين مصر والسعودية.. والحوثيون يهددون أمن الخليج

شدد الدكتور محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، على عمق العلاقات المصرية السعودية، مؤكدًا أن الروابط بين الشعبين تتجاوز العلاقات السياسية إلى وحدة المصالح والمصير، وأن أمن المملكة العربية السعودية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالأمن القومي المصري والعربي.

أمن عدد من الدول العربية

وقال مسلم، خلال لقائه على قناة «العربية الحدث»، إن مصر تدرك حجم التحديات التي تواجه دول الخليج، مشيرًا إلى أن التحركات الحوثية تمثل، بحسب وصفه، تهديدًا لأمن عدد من الدول العربية، واصفًا جماعة الحوثيين بأنها أداة في يد إيران.

وأضاف أن الموقف المصري تجاه المملكة يستند إلى اعتبارات تاريخية واستراتيجية، مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين القاهرة والرياض لمواجهة التحديات الإقليمية والعمل على احتواء التصعيد عبر المسارات السياسية والدبلوماسية.

الروابط الإنسانية بين البلدين

وفي سياق حديثه عن الروابط الإنسانية بين البلدين، أشار مسلم إلى مقتل مواطنة مصرية في الرياض إثر هجمات حوثية استهدفت المملكة، مستشهدًا بالواقعة للتأكيد على أن تداعيات التوترات الأمنية لا تقتصر على مواطني دولة بعينها، قائلًا: «الدم واحد بين مصر والسعودية».

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن مصر لن تنسى المواقف التاريخية للمملكة العربية السعودية تجاهها، لافتًا إلى أن العلاقات بين البلدين تقوم على أسس راسخة من التعاون والتضامن المتبادل.

المؤسسات السياسية والبرلمان

كما اعتبر أن المواقف التي تشهدها المؤسسات السياسية والبرلمان والشارع المصري دعمًا للمملكة تعكس متانة العلاقات الثنائية، وترد على ما وصفه بالشائعات التي تحدثت عن وجود توتر بين القاهرة والرياض.

واختتم مسلم تصريحاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة الموقف العربي وتعزيز التنسيق المشترك في مواجهة التحديات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.