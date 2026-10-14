محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك

قال الكاتب الصحفي محمود مسلم، عضو مجلس الشيوخ، إن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة ذكرى انتصار أكتوبر 1973 اتسم بالواقعية والوضوح، واستند إلى عدد من الوقائع التاريخية، مؤكدًا أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة.



وأضاف "مسلم" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد" على فضائية "Ten"، مساء الأربعاء، أن مصر شهدت طفرة في عدد من المجالات، إلى جانب جهود حماية الدولة والحفاظ على حدودها وثوابتها الوطنية، مشيرًا إلى ما تحقق من تنمية في البنية التحتية، في ظل تحديات تواجهها الدولة، شأنها شأن مختلف الدول، لافتًا إلى أن معظم التحديات الراهنة ذات طبيعة اقتصادية، وهو ما تناوله الرئيس بوضوح خلال كلمته.



وأوضح أن مصر تمتلك مقومات الانطلاق الاقتصادي إذا جرى اتخاذ خطوات فعالة لتحريك الاقتصاد ومواجهة الإرهاب، مشيرًا إلى ما وصفه بالجهود والتكاليف الكبيرة التي تحملتها الدولة خلال السنوات الماضية للحفاظ على استقرارها.



وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحفاظ على الدولة المصرية خلال العواصف التي شهدتها البلاد في عامي 2011 و2013، بالتوازي مع صون دورها الإقليمي وثوابتها الوطنية، يمثل أحد النجاحات المهمة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن هناك مشكلات اقتصادية ومعيشية يشعر بها المواطنون، ولا يمكن إنكارها، رغم ما تحقق من إنجازات.

وفيما يتعلق بملف الدستور، أكد مسلم أن تصريح الرئيس بشأن عدم المساس به يحمل أهمية في إغلاق باب الجدل الذي قد يثير انقسامات داخلية، معتبرًا أن حسم هذه المسألة يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك واستغلالها لإثارة البلبلة في المجتمع.