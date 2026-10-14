أحمد موسى: الرئيس السيسي عمل كل خير للناس ومش عايز حاجة.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع مصلحة الشعب المصري والدولة في مقدمة أولوياته، مشيرًا إلى أن دعم الرئيس يجب أن يكون في الأساس دعمًا لمصر، كما استعرض أحداث يناير 2013 وفترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الرئيس السيسي عمل كل خير للناس والبلد ومش عايز حاجة، ودائمًا يقولك: مصر هي اللي تهمني، عايزين تقفوا، اقفوا مع مصر مش معايا».

وأضاف: «الرئيس السيسي يرى الشعب هو الأساس في كل شيء، والرئيس السيسي مش محتاج دعم حد، دعمنا كلنا في صالح مصر».

وأوضح: «في شهر يناير 2013، كان محمد مرسي الجاسوس بيحكم، وعمل حظر تجوال في مدن القناة، وأهلنا في بورسعيد كانوا بيلعبوا كورة، واللي كانوا بيلعبوا معاهم كانوا أبطال».

وتابع: «وساعتها كانت الإخوان بتعمل إعلانًا دستوريًا لمحمد مرسي، إنه يعدم أي حد ويعمل أي حاجة، والمواطن بالنسبة للإخوان مش موجود، هو عنده التنظيم وولاؤه للتنظيم، ومفيش واحد إخواني ليه ولاء لمصر، كل ولائه للتنظيم. ومرسي بالنسبة للإخوان ولا حاجة، الأهم كان محمد بديع وغيره. كانوا بيقولوا لأي حد من عناصرهم: روح فجّر نفسك واقتل، لكن محمد مرسي مكنش يعرف حاجة، كانوا بيقولوله اعمل، يعمل. كانت كل حاجة من مكتب الإرشاد، ده كان راجل غلبان وراح لحاله».

واختتم أحمد موسى: «الرئيس السيسي استجاب للشعب المصري في 30 يونيو، ولو 30 يونيو فشلت، كنا كلنا اتدبحنا ودخلنا السجن. التنظيم ملوش دين، وقالوا: لو رجعنا، مش هتبقى زي اللي كانت، هتبقى مسلحة».