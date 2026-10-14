الإيسيسكو والمكتبة الوطنية البرازيلية يبحثان آفاق التعاون في مجالات نشر المعرفة والتبادل الحضاري

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك مع رئيس المكتبة الوطنية البرازيلية الدكتور ماركو لوتشيزي، سبل وآليات التعاون في تعزيز الحوار الحضاري بين العالم الإسلامي ودول أمريكا اللاتينية، وترجمة ونشر المؤلفات والكتب، وحماية التراث والمخطوطات والتعريف بهما وبناء قدرات الشباب في المجال الثقافي وإرساء قيم السلام.

وخلال اللقاء، الذي جرى اليوم /الأربعاء/ بمقر الإيسيسكو في الرباط ، أبرز الدكتور المالك جهود المنظمة في نقل الخبرات بين دولها الأعضاء والأهمية التي توليها للتعاون مع البرازيل كونها عضوا مراقبا بالمنظمة في مجالات الثقافة والأدب والتبادل الأكاديمي، وذلك انطلاقا من اعتماد الإيسيسكو لنهج الانفتاح على الجميع.

وأكد المالك استعداد المنظمة للتعاون في تطوير برامج ومشاريع لتعزيز القراءة لدى الأطفال في الدول الأكثر احتياجا وإذكاء وعي الشباب بهويتهم الثقافية وترسيخ الاعتزاز بها، إضافة إلى التنظيم المشترك لندوات وورش عمل لبناء جسور التبادل الحضاري وإرساء قيم السلام بين العالم الإسلامي وأمريكا اللاتينية بمشاركة مفكرين وفلاسفة من الجانبين.

من جانبه، استعرض الدكتور ماركو لوتشيزي تاريخ المكتبة الوطنية البرازيلية، التي تعد من أبرز المكتبات حول العالم إذ تضم 10 ملايين كتاب، مؤكدا استعدادها لتبادل الخبرات والكتب حول تاريخ وحضارة العالم الإسلامي مع مكتبة السلطان قابوس بالإيسيسكو، والتعاون المشترك في ترجمة عدد من الكتب والمؤلفات ودعم مكتبة الإيسيسكو الرقمية.