أحمد موسى: الرئيس السيسي قلقان علينا.. وعايزنا ناخد بالنا من البلد.. فيديو

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن فترة جماعة الإخوان الإرهابية وما فعلوه في مصر والشعب المصري، معلقا: محدش كان يعرف ينزل في وسط البلد ولا في إسكندرية ولا أي مدينة، ودا كان حال البلاد كلها في فترة الإخوان الإرهاب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التيار الكهربائي كان ينقطع لفترات تصل إلى 10 و20 ساعة، مضيفا: في 2014 قطعت الكهرباء 3 أيام في عز النار.. لكن اليوم الوضع مختلف تماما تم إنفاق مبالغ للتنمية والاستثمار والصناعة ودعم المواطن، وطرق متميزة في جميع المحافظات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: كلام الرئيس كل مواطن لازم يحلله.. الرئيس قلقان علينا.. لازم نشوف الكلمة دي ونخلي بالنا من بلدنا.. الرئيس بيوصينا نخلي بالنا من البلد وبينصحنا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: أمير قطر قال لازم نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات، الأوضاع غير مستقرة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن الدستور المصري لن يتم المساس به، ليقطع الطريق أمام أي أكاذيب لإحداث أزمة في البلاد.

وتابع: هناك حملات شديدة علينا من الداخل والخارج.. ناس مش عايزين البلد تمشي لقدام وبيشككوا في كل الإجراءات، قابلت السيد أحمد أبو الغيط قالي الرئيس السيسي لازم ياخد حقه لأن اللي عمله لمصر كتير جدا، وأنا بسمع من الدنيا كلها حول العالم عن النقلة الكبيرة اللي عملتها مصر.

وأضاف موسى: أقولها مرة واتنين وتلاته الأمن لا يقدر بمال.. لو عندك مشكلة أمنية تبقى ولا حاجة.. عدينا وشوفنا الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار والاغتيالات وعشناها كلها.. الدولة دفعت تمن غالي شهداء ومصابين مش فلوس بس.. حرب مع الإرهاب 10 سنين وتكاليف 120 مليار جنيه.

وذكر الإعلامي أحمد موسى:لما تقعد مع كبار الخبراء.. بيقولوا الصاروخ اللي بيتضرب بأرقام مرعبة، والطائرة المقاتلة بأرقام كبيرة، مقاتلات الجيل الخامس تصل قيمتها إلى 350 و400 مليون دولار، والإصدارات الأخرى بـ 200 مليون دولار، والصاروخ بـ مليون دولار بشكل عام مش بكلم على مصر.

وأضاف: الرئيس يؤكد اليوم على دور كل واحد فينا.. كلنا واحد ندافع عن بلدنا.. معركة دولة وليست معركة شخص أو مؤسسة، وأبطال مصر صاحيين.. البطل اللي صاحي دا هل اشتكى أو قال حاجة ؟ .. دا بيحمينا كلنا .. لازم نبقى شايفين كافة التحديات الحالية والشائعات، انتقد معنديش مشكلة لكن مش أجري ورا اللي بيطلع شائعات عشان يهد بلدك.. اللي عايز يهد البلد معروف.. لازم نقف لهم.

وذكر: لا تعلموا حجم العمل اللي بيتم وأحنا مش شايفينه عشان البلد دي تبقى آمنة، في شغل بيتم لا نعلم عنه شيء من القوات المسلحة والداخلية والأجهزة تعمل على مدار الساعة، في ناس مبتنامش فعلا.