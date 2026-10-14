قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلمانية : رسائل الرئيس بالندوة التثقيفية تعكس نهجًا قائمًا على المصارحة في عرض الحقائق أمام المواطنين
واشنطن تنهي تقليدا استمر 24 عاما.. غياب المراقبين الدوليين عن انتخابات الكونجرس
الأهلي يفرض هيمنته على إفريقيا.. ثنائية تاريخية لرجال وسيدات اليد في يوم واحد
الخارجية الفلسطينية تدين إحراق مسجد بالقدس وكتابة شعارات عنصرية
محمود مسلم: تصريح الرئيس السيسي بشأن الدستور يقطع الطريق أمام محاولات التشكيك
خبير استراتيجي: الحرب النفسية ضد مصر تستهدف الدولة من الداخل.. والشائعات جزء من المواجهة
سعر الدولار اليوم في مصر الأربعاء 14 أكتوبر 2026 بالبنوك
كلام فاضي.. فتحي سند: تصعيد الزمالك ضد اتحاد الكرة هدفه التغطية على الفشل الإداري
مصطفى رحيم: تأكيد الرئيس السيسي عدم المساس بالدستور رسالة لحماية دولة المؤسسات
المبعوثة الأممية تحذّر من انهيار التوافق السياسي في ليبيا وتطالب بمحاسبة معرقلي الانتخابات
مصادر لـ صدى البلد تكشف حقيقة زيادة البنزين والسولار
استجابة لرغبات أولياء الأمور.. محافظ دمياط يقرر النزول بسن القبول بالصف الأول الابتدائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: الرئيس السيسي قلقان علينا.. وعايزنا ناخد بالنا من البلد.. فيديو

أحمد موسى
أحمد موسى

تحدث الإعلامي أحمد موسى، عن فترة جماعة الإخوان الإرهابية وما فعلوه في مصر والشعب المصري، معلقا: محدش كان يعرف ينزل في وسط البلد ولا في إسكندرية ولا أي مدينة، ودا كان حال البلاد كلها في فترة الإخوان الإرهاب.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن التيار الكهربائي كان ينقطع لفترات تصل إلى 10 و20 ساعة، مضيفا: في 2014 قطعت الكهرباء 3 أيام في عز النار.. لكن اليوم الوضع مختلف تماما تم إنفاق مبالغ للتنمية والاستثمار والصناعة ودعم المواطن، وطرق متميزة في جميع المحافظات.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى: كلام الرئيس كل مواطن لازم يحلله.. الرئيس قلقان علينا.. لازم نشوف الكلمة دي ونخلي بالنا من بلدنا.. الرئيس بيوصينا نخلي بالنا من البلد وبينصحنا.

وتابع الإعلامي أحمد موسى: أمير قطر قال لازم نكون مستعدين لأسوأ الاحتمالات، الأوضاع غير مستقرة.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس السيسي أكد على أن الدستور المصري لن يتم المساس به، ليقطع الطريق أمام أي أكاذيب لإحداث أزمة في البلاد.

وتابع: هناك حملات شديدة علينا من الداخل والخارج.. ناس مش عايزين البلد تمشي لقدام وبيشككوا في كل الإجراءات، قابلت السيد أحمد أبو الغيط قالي الرئيس السيسي لازم ياخد حقه لأن اللي عمله لمصر كتير جدا، وأنا بسمع من الدنيا كلها حول العالم عن النقلة الكبيرة اللي عملتها مصر.

وأضاف موسى: أقولها مرة واتنين وتلاته الأمن لا يقدر بمال.. لو عندك مشكلة أمنية تبقى ولا حاجة.. عدينا وشوفنا الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار والاغتيالات وعشناها كلها.. الدولة دفعت تمن غالي شهداء ومصابين مش فلوس بس.. حرب مع الإرهاب 10 سنين وتكاليف 120 مليار جنيه.

وذكر الإعلامي أحمد موسى:لما تقعد مع كبار الخبراء.. بيقولوا الصاروخ اللي بيتضرب بأرقام مرعبة، والطائرة المقاتلة بأرقام كبيرة، مقاتلات الجيل الخامس تصل قيمتها إلى 350 و400 مليون دولار، والإصدارات الأخرى بـ 200 مليون دولار، والصاروخ بـ مليون دولار بشكل عام مش بكلم على مصر.

وأضاف: الرئيس يؤكد اليوم على دور كل واحد فينا.. كلنا واحد ندافع عن بلدنا.. معركة دولة وليست معركة شخص أو مؤسسة، وأبطال مصر صاحيين.. البطل اللي صاحي دا هل اشتكى أو قال حاجة ؟ .. دا بيحمينا كلنا .. لازم نبقى شايفين كافة التحديات الحالية والشائعات، انتقد معنديش مشكلة لكن مش أجري ورا اللي بيطلع شائعات عشان يهد بلدك.. اللي عايز يهد البلد معروف.. لازم نقف لهم.

وذكر: لا تعلموا حجم العمل اللي بيتم وأحنا مش شايفينه عشان البلد دي تبقى آمنة، في شغل بيتم لا نعلم عنه شيء من القوات المسلحة والداخلية والأجهزة تعمل على مدار الساعة، في ناس مبتنامش فعلا.

أحمد موسى اكتوبر السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزارة البترول

أول رد من الوزارة على ضبط مسؤولين في شركات بترول بتهمة تلقي رشوة

الطقس في مصر

عاصفة ترابية ورمال قادمة من شرق ليبيا تضرب البلاد| الأرصاد تحذر

مستريح الذهب في الزقازيق - هيثم أحمد رجب

مستريح الزقازيق استولى على 20 كيلو ذهب وهرب للأردن.. والضحايا: خسرنا تحويشة عمرنا وعملنا محاضر ضده

وزير التربية والتعليم

أزمة بتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027.. الأهالي: السيستم واقع والكود مابيوصلش

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

توفيت في هجوم مطار الرياض.. تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة مضيفة الطيران عزة رمزي

الخطيب

قرار عاجل من المحكمة بشأن مدحت شلبي على خلفية اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب

محمد هاني

محمد هاني يقترب من التجديد وياسر إبراهيم يلوح بالرحيل.. ماذا يحدث في الأهلي؟

اكتشاف اثري سمنود

أول رد.. مدير آثار الغربية يكشف تفاصيل العثور على تمثالين ملكيين بقرية بهبيت الحجارة

ترشيحاتنا

فينيسيوس جونيور

فينيسيوس جونيور يغيب 4 مباريات عن ريال مدريد بسبب الإيقاف ويواجه خطر الغياب عن الكلاسيكو

الخطيب

مجلس إدارة النادي الأهلي يهنئ سيدات اليد ببطولة إفريقيا

الزمالك

3 لقطات وراء اعتراض الزمالك على التحكيم في القمة.. تفاصيل جديدة

بالصور

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية
فوائد البنجر..غنى بالنترات الطبيعية لتحسين الدورة الدموية

ترامب: الرسوم الجمركية تدفع شركات السيارات العالمية لنقل مصانعها إلى الولايات المتحدة

ترامب
ترامب
ترامب

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين.. تحمى صحة العين و يعزز المناعة

فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين
فوائد لا تعلمها عن بذور اليقطين

الإفراط فى الملح.. عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب
عادة غذائية ترفع ضغط الدم وتزيد مخاطر أمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد