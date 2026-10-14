برلمانية: كلمة الرئيس السيسي في ذكرى أكتوبر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية الدولة من محاولات التضليل

أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، حملت رسائل مهمة بشأن ضرورة الحفاظ على الوعي الوطني، والتصدي لمحاولات تزييف الحقائق ونشر الشائعات التي تستهدف استقرار الدولة المصرية.

وأشارت نيفين الكاتب إلى أن تأكيد الرئيس السيسي على أهمية حماية الذاكرة الوطنية يعكس إدراكًا لحجم التحديات التي تواجه الدولة، خاصة في ظل التطور التكنولوجي وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي، وما قد تشهده من حملات تضليل تستهدف التأثير على وعي المواطنين.

الحفاظ على الدولة ومقدراتها

وأضافت أن الحفاظ على الدولة ومقدراتها مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية ومختلف فئات المجتمع، مع ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة، والاعتماد على المعلومات الموثوقة في التعامل مع القضايا الوطنية.

وشددت عضو مجلس النواب على أن انتصارات أكتوبر ستظل شاهدًا على قدرة المصريين على تجاوز التحديات حين تتوحد إرادتهم، مؤكدة أن استلهام روح أكتوبر يتطلب مواصلة العمل والإنتاج، والتمسك بالهوية الوطنية، وتعزيز الاصطفاف خلف مصالح الوطن العليا.

«خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم»

واختتمت النائبة نيفين الكاتب تصريحها بالتأكيد على أن رسالة الرئيس السيسي «خلوا بالكم من مصر.. خلوا بالكم من بلدكم» تمثل دعوة وطنية لكل المصريين للحفاظ على استقرار الدولة، وترسيخ الوعي، والعمل بإخلاص من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.