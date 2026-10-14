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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

العربي الناصري: استدعاء دروس أكتوبر يؤكد أن بناء الدولة يبدأ بوعي المواطن

العربي الناصري
العربي الناصري

أكد النائب محمد أبو العلا، عضو مجلس الشيوخ ورئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية الـ44 بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة، أعادت التأكيد على أهمية الوعي الوطني باعتباره أحد المقومات الرئيسية للحفاظ على الدولة المصرية وصون هويتها الوطنية.

وأوضح أبو العلا أن الربط بين دروس حرب أكتوبر والتحديات التي واجهتها مصر في مراحل تاريخية مختلفة يبرز أهمية قراءة التاريخ بصورة واعية، والاستفادة من تجاربه في فهم الواقع، مشيرًا إلى أن حماية الذاكرة الوطنية من التشويه تتطلب نشر الحقائق وتعزيز التفكير النقدي، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات تضليل الرأي العام.

 مواجهة التحديات لا تتحقق بالشعارات وحدها

وأضاف رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري أن مواجهة التحديات لا تتحقق بالشعارات وحدها، وإنما تحتاج إلى عمل جاد ورؤية واضحة وعدالة اجتماعية تعزز تماسك المجتمع، وتمنح المواطنين الثقة في قدرتهم على تجاوز الصعوبات، مؤكدًا أن الإنسان المصري يظل العنصر الأساسي في معادلة التنمية والحفاظ على استقرار الوطن.

وأشار أبو العلا إلى أن التطورات المتسارعة في المنطقة تفرض ضرورة التمسك بالثوابت الوطنية، والحفاظ على استقلال القرار المصري، ودعم كل المسارات التي تحمي الأمن القومي وتدفع نحو الاستقرار والسلام، مع استمرار الاهتمام بالقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين.

واختتم النائب محمد أبو العلا تصريحاته بالتأكيد على أن الوعي الحقيقي لا يقتصر على مواجهة الشائعات، بل يمتد إلى فهم التحديات ومناقشة القضايا العامة بمسؤولية، والتمسك بحق المواطن في المعرفة والمشاركة، مشددًا على أن قوة مصر ترتبط بوعي شعبها وتماسكه وقدرته على حماية مصالحه الوطنية.

العربي الناصري دروس أكتوبر استدعاء دروس أكتوبر قراءة التحديات الرئيس عبد الفتاح السيسي

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