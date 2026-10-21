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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر

سيارات صينية
سيارات صينية
كريم عاطف

شهدت سوق السيارات المصرية حالة من الاستقرار النسبي في الأسعار، بعد موجة من التخبطات السعرية على عدد من ‏الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع أسعار طرازاتهم، فيما ثبت البعض الآخر الأسعار؛ بعد ‏تداعيات الأزمة الأخيرة المتمثلة في الحرب الإيرانية الأمريكية، وارتفاع أسعار المحروقات.‏

ويبحث المشترون عن السيارات الاقتصادية في استهلاك البنزين والكهربائية، تجنبا لدفع المزيد من الأموال، بعد وصول بعض طرازات ‏السيارات إلى 200 ألف جنيه زيادة سعرية.

وخلال السطور التالية، ‏ أرخص 5 سيارات صينية زيرو في مصر.

1- بايك U5 بلس

تعتمد سيارة بايك U5 بلس على محرك بنزين رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، تعادل 1499 سي سي، يولد قوة تصل إلى 111 حصانا، مع عزم دوران أقصى يبلغ 142 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ذي النسب المتغيرة باستمرار، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، كما تتوافر السيارة في بعض الأسواق بناقل حركة يدوي من 5 سرعات.

ويبلغ طول السيارة 4660 مم، وعرضها 1820 مم، وارتفاعها 1480 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2670 مم، وسعة خزان الوقود إلى 48 لترا، وسعة صندوق الأمتعة إلى 430 لترا.

أما عن سعر السيارة، فياتي : 

- الفئة الأولي بسعر 695,000 جنيه 

- الفئة الثانية بسعر 849,900 جنيه 

- الفئة الثالثة بسعر 974,900 جنيه 

2- شيري أريزو 5

تأتي شيري أريزو 5 بمحرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بسعة فعلية تبلغ 1499 سي سي، ويولد قوة قصوى تصل إلى 114 حصانا عند 6150 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يبلغ 141 نيوتن متر عند 3800 دورة في الدقيقة. 

ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 5 سرعات في الفئة المجهزة به، أو ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT في الفئات الأخرى، مع نظام دفع أمامي للعجلات.

ويبلغ طولها وفقا للمواصفات المنشورة 4532 مم، وعرضها 1825 مم، وارتفاعها 1487 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم، وخلوص أرضي يبلغ 120 مم، وسعة خزان وقود 48 لترا، وصندوق أمتعة بسعة 430 لترا.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة بسعر 735,000 جنيه ‏      

3- جيلي جالاكسي EX2

تعتمد جيلي جالاكسي EX2 على منظومة دفع كهربائية بالكامل، تضم محركا كهربائيا بقوة قصوى تبلغ 85 كيلوواط، بما يعادل نحو 113 إلى 114 حصانا، مع عزم دوران أقصى يصل إلى 150 نيوتن متر. 

ويستمد المحرك طاقته من بطارية من نوع فوسفات الحديد والليثيوم بسعة 40.8 كيلوواط ساعة في النسخة المتداولة بهذه المواصفات، مع نظام دفع خلفي وناقل حركة أحادي السرعة. 

وتصل السرعة القصوى إلى 130 كم/ساعة، ويبلغ زمن التسارع من صفر إلى 100 كم/ساعة نحو 11.5 ثانية، بينما يبلغ طولها 4135 مم، وعرضها 1805 مم، وارتفاعها نحو 1580 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2650 مم. وتتسع السيارة لخمسة ركاب، وتبلغ سعة صندوق الأمتعة الخلفي 375 لترا.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 789,900 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر 899,900 جنيه ‏

4- دونج فينج بوكس

تعمل دونج فينج بوكس بمنظومة دفع كهربائية بالكامل، تنتج قوة تبلغ 94 حصانا، مع نظام دفع أمامي للعجلات وسرعة قصوى تصل إلى 140 كم/ساعة. 

وتتوفر السيارة بفئتين من حيث سعة البطارية، الأولى بسعة 31.4 كيلوواط ساعة، والثانية بسعة 42.3 كيلوواط ساعة، وكلتاهما تستخدمان بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم. ويصل المدى المعلن إلى 330 كم للفئة الأولى، و430 كم للفئة الثانية، وفقا لبيانات الشركة المصنعة.

وتدعم السيارة الشحن بالتيار المتردد عبر شاحن داخلي بقدرة 6.6 كيلوواط، كما يمكن شحن بطارية الفئة الأكبر من 30% إلى 80% خلال نحو 30 دقيقة باستخدام الشحن السريع، وفقا للمواصفات المعلنة، ويبلغ طول السيارة 4030 مم، وعرضها 1810 مم، وارتفاعها 1570 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2660 مم.

أما عن سعر السيارة، فياتي : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 770,000 جنيه ‏

‏- الفئة الثانية بسعر 870,000 جنيه ‏

5- جاك JS2

تعتمد جاك JS2 على محرك بنزين رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر، بما يعادل 1499 سي سي، ويولد قوة قصوى تبلغ 111 حصانا عند 6000 دورة في الدقيقة، مع عزم دوران يصل إلى 146 نيوتن متر. 

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT، ينقل القوة إلى العجلات الأمامية، ويستهدف تحقيق سلاسة في القيادة، خاصة أثناء التنقل داخل المدن.

ويبلغ طول السيارة 4135 مم، وعرضها 1750 مم، وارتفاعها 1568 مم، فيما تصل قاعدة العجلات إلى 2490 مم. وتبلغ سعة خزان الوقود 42 لترا، وسعة صندوق الأمتعة 450 لترا.

أما عن سعر السيارة، فتاتي بفئة سعرية واحدة بسعر 775,000 جنيه ‏.

سوق السيارات السيارات الاقتصادية بايك U5 بلس شيري أريزو 5 جيلي جالاكسي EX2 دونج فينج بوكس جاك JS2

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