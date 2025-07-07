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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ضبط طن لحوم ودواجن فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

ارشيفيه
ارشيفيه
محمد صبيح

تمكنت مديرية التموين بالقاهرة من ضبط 1000 كجم (1 طن) من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل عدد من الثلاجات والمحال والمطاعم بمناطق متفرقة من العاصمة.

وجاءت هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات معالي الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، وبإشراف ناصر ثابت وكيل أول الوزارة – مدير مديرية تموين القاهرة، الذي شدد على استمرار الحملات اليومية المكثفة على الأسواق لمتابعة الأسعار وضمان جودة وسلامة السلع الغذائية المقدمة للمواطنين، ومنع أي محاولات للاحتكار أو الغش التجاري.

رقابة صارمة وتحركات سريعة
 

وأسفرت الجهود الرقابية بالتعاون مع الطب البيطري – إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم عن ضبط الكميات الفاسدة، والتي كانت معدة للبيع رغم عدم مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية، ما يمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلكين.

تم التحفظ على المضبوطات بالكامل، وإحالة الواقعة للنيابة العامة لاستصدار القرارات اللازمة حيالها، فيما أكدت المديرية استمرار الحملات المفاجئة على مدار الساعة للسيطرة على الأسواق ومنع تداول أي منتجات غير صالحة.

تعليمات مشددة من القيادات


تم تنفيذ الحملات بتعليمات من المحاسب ناصر ثابت عبد السلام مدير المديرية، وتحت إشراف مباشر من  أحمد أبو الفضل وكيل المديرية للرقابة، لضمان تكثيف الجهود وفرض الانضباط الكامل داخل الأسواق.

بمناطق متفرقة وجاءت هذه الحملات شريف فاروق وزير شدد على استمرار

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