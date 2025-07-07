وزيرة التخطيط تكرم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تقديرًا لدوره في دعم التنمية بمصر



استقبلت الدكتورة رانياالمشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد أليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله الرسمية في البلاد.

وخلال اللقاء، أعربت الوزيرة عن تقديرها العميق لجهود فراكاسيتي خلال فترة عمله، التي شهدت تعاونًا مثمرًا بين الجانبين في دعم أولويات الدولة المصرية، خاصة في إطار الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة، من خلال تنفيذ عدد من المبادرات والمشروعات الداعمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت المشاط أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ساهمت في تعزيز قدرات الدولة في عدة مجالات محورية، من أبرزها الحوكمة والتمويل المستدام، والتحول الرقمي، وتمكين القطاع الخاص، بالإضافة إلى دعم تطوير السياسات العامة. وأشارت إلى أن البرنامج كان شريكًا رئيسيًا في إعداد الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل، وتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، والدليل الإجرائي للمتابعة والتقييم، الذي يدعم تطبيق نهج الإدارة المبنية على النتائج.

من جانبه، ثمّن فراكاسيتي التعاون الممتد مع الوزارة، معربًا عن اعتزازه بالشراكة القوية التي جمعت بين الجانبين، مؤكدًا أهمية استمرار هذا التعاون في المستقبل لتحقيق المزيد من الإنجازات التنموية التي تصب في مصلحة المواطن المصري.

وفي ختام اللقاء، كرّمت وزيرة التخطيط أليساندرو فراكاسيتي، مشيدة بدوره البناء في دفع العلاقات بين مصر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومؤكدة استمرار التعاون البنّاء في ضوء أولويات الدولة ورؤية مصر 2030 للتنمية الشاملة والمستدامة.