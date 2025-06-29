50 ألف جنيه مقدم.. أماكن وأسعار وشروط التقديم في شقق سكن لكل المصريين 2025

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن بدء مرحلة جديدة من طرح شقق سكن لكل المصريين، المخصصة لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، والتي تبدأ رسميًا يوم 8 يوليو 2025، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير وحدات سكنية مدعومة بشروط ميسرة للمواطنين.

ويتيح هذا الطرح فرصًا متعددة للمواطنين للحصول على شقق سكن لكل المصريين في عدد كبير من المدن الجديدة والمراكز بالمحافظات، مع أنظمة تمويل طويلة الأجل وأسعار مناسبة.

موعد طرح شقق سكن لكل المصريين 2025

وفقًا للإعلان الرسمي، يبدأ حجز شقق سكن لكل المصريين يوم 8 يوليو 2025 ويستمر حتى 7 أغسطس 2025، وذلك عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي الإلكتروني، وتتاح كراسة الشروط والتقديم إلكترونيًا لكافة الراغبين ممن تنطبق عليهم الشروط.

أماكن طرح شقق سكن لكل المصريين 2025

ويشمل الطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين عددًا من المدن الجديدة والمراكز على مستوى الجمهورية، منها:

في المدن الجديدة:

العبور الجديدة

العاشر من رمضان

حدائق العاصمة

15 مايو

أخميم الجديدة

أسوان الجديدة

أكتوبر الجديدة

السادات

بدر

طيبة

برج العرب

سوهاج الجديدة

قنا الجديدة

المنيا الجديدة

في مراكز المحافظات:

أسوان

أسيوط

الأقصر

الجيزة

الفيوم

المنيا

المنوفية

سوهاج

قنا

دمياط

الدقهلية

البحر الأحمر

الوادي الجديد

مطروح

البحيرة

شروط حجز شقق سكن لكل المصريين 2025

حددت وزارة الإسكان عددًا من الشروط الأساسية لحجز شقق سكن لكل المصريين، والتي يجب توافرها في جميع المتقدمين، ومنها:

أن يكون المتقدم مصري الجنسية .

. ألا يقل سن المتقدم عن 21 عامًا .

. الأسرة الواحدة لا يحق لها التقديم لأكثر من وحدة.

لا يحق لها التقديم لأكثر من وحدة. عدم الحصول مسبقًا على وحدة في أي من مشروعات الإسكان مثل "دار مصر" أو "سكن مصر".

عدم الاستفادة من أي دعم تمويلي سابق.

الدخول في إطار الحدود التي وضعتها الوزارة لكل فئة (تفصيلها أدناه).

الدخل المسموح به للتقديم في شقق سكن لكل المصريين

لمحدودي الدخل:

الحد الأقصى لدخل الفرد: 12 ألف جنيه شهريًا / 144 ألف سنويًا

الحد الأقصى لدخل الأسرة: 15 ألف جنيه شهريًا / 180 ألف سنويًا

لمتوسطي الدخل:

للفرد: 20 ألف جنيه شهريًا / 240 ألف سنويًا

للأسرة: 25 ألف جنيه شهريًا / 300 ألف سنويًا

أنظمة السداد وأسعار الفائدة

لضمان تيسير الحصول على شقق سكن لكل المصريين، تم توفير نظامين للتمويل العقاري:

لمحدودي الدخل:

مقدم حجز: 50 ألف جنيه

فائدة سنوية: 8%

فترة تقسيط: حتى 20 سنة

لمتوسطي الدخل:

مقدم حجز: 100 ألف جنيه

فائدة سنوية: 12%

تقسيط يصل حتى 20 سنة

المستندات المطلوبة لحجز شقق سكن لكل المصريين

للتقديم على شقق سكن لكل المصريين، يجب تجهيز المستندات التالية:

صورة الرقم القومي للزوج والزوجة

شهادة دخل حديثة ومختومة

إيصال مرافق حديث (غاز – كهرباء – مياه)

قسيمة الزواج (ميكنة)

صور شهادات ميلاد الأبناء

برنت تأميني إن وُجد

إيصال سداد جدية الحجز

إيصال سداد كراسة الشروط

استمارة الحجز بعد تعبئتها وتوقيع الإقرار المرفق

سحب الحجز للمتقدمين السابقين

وأهاب صندوق الإسكان الاجتماعي بالمتقدمين السابقين ممن لم تُتاح لهم الأولوية، بسرعة سحب مبلغ جدية الحجز قبل 30 يونيو 2025، ليكون لهم الحق في التقديم بالطرح الجديد من شقق سكن لكل المصريين.

ما الهدف من مشروع شقق سكن لكل المصريين؟

ويأتي مشروع شقق سكن لكل المصريين في إطار توجه الدولة المصرية إلى تحقيق العدالة السكنية وتوفير بيئة معيشية كريمة لجميع فئات المجتمع، عبر وحدات مدعومة تمويليًا وموزعة جغرافيًا بشكل عادل، بحيث تصل الفرص إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين.