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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي تجاه الرياض

الحوثي
الحوثي
إلهام عبد العزيز

أعلن تحالف دعم الشرعية قبل قليل أن الدفاع الجوي اعترض ودمر صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه الرياض.

هجمات الحوثي على الرياض


وفي سياق متصل، أعلن التحالف أيضاً اعتراض وتدمير طائرتين مسيّرتين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه المنطقة الجنوبية.

وفي سياق متصل، أفاد تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال بأن إيران وجّهت رسالة واضحة مفادها أنها سترد، إذا استأنفت الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية، بشن ضربات لا تستهدف القواعد والسفن الحربية الأمريكية فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المطارات وخطوط أنابيب النفط وغيرها من الأهداف المدنية في الدول المجاورة بمنطقة الخليج العربي.

وتهدف هذه التحذيرات، التي صدرت علنًا وعبر اتصالات دبلوماسية خاصة، بوضوح إلى ردع أي هجوم من خلال التلويح برد حازم، لكنها تشير أيضًا إلى وجود تهديد حقيقي، إذ لا تزال إيران تحتفظ بمخزونات كبيرة من الصواريخ والطائرات المسيّرة، فضلًا عن قدرتها على استخدامها.

الرياض الحوثي تحالف دعم الشرعية

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