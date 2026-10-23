قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكلاسيكو من جديد.. معلومات بارزة عن ديربي الأرض بين برشلونة وريال مدريد
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
دعاء المرأة لزوجها المتوفي يوم الجمعة.. تعرف عليه
اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الحوثي تجاه الرياض
توقفوا هذا ليس هدف الاحتجاج.. الكشف عن الفتاة التي واجهت ناهبي المتاجر في باريس
سعر عيار 24 في الصاغة الآن
«شبورة وأمطار خفيفة تمتد للقاهرة».. تحذيرات الأرصاد من طقس الجمعة
أدعية تقال يوم الجمعة .. 7 كلمات لا ترد في هذه الساعة
ضرب أهداف اقتصادية ومدنية.. إيران تهدد بتوسيع هجماتها لتشمل دول الخليج
السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض
نتنياهو: لن أطلب من ترامب الضوء الأخضر لشن هجوم على إيران
دعاء يوم الجمعة المستجاب.. أدعية للرزق والفرج وراحة البال
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

ينتظر نحو 11.5 مليون مواطن أصحاب المعاشات موعد صرف معاش شهر نوفمبر 2026 .

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لوضع الترتييات اللازمة لموعد صرف معاشات شهر  نوفمبر 2026 ، حيث يبدأ الصرف من أول الشهر لجميع المستحقين من خلال منافذ الصرف .

وطبقت الهيئة القومية للتأمينات الإجتماعية خلال الفترة الماضية الزيادة الجديدة  بنسبة 15% وذلك تنفيذا لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه.

إنهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات

وتعمل  الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى حاليا على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لصرف المعاشات  فى الموعد المحدد .

وكان قد وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بانهاء كافة الترتييات اللازمة لموعد صرف المعاشات .

واوضح رئيس الهيئة أن الزيادة الجديدة استفاد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة سنوية تُقدر بنحو 70 مليار جنيه، مشيرًا إلي أن الحد الأقصى لقيمة الزيادة 2505 جنيهات.

جدير بالذكر أنه تم  زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو الماضى تعكس اهتمام الدولة بالفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي.

وأكد عوض أن رئيس الهيئة  تمكنت من صرف المعاشات بالزيادة الجديدة وشهدت انتظام فى عملية الصرف من خلال البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي ATM، والمحافظ الإلكترونية، في إطار خطة متكاملة تهدف إلى التوسع في وسائل الصرف وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة لأصحاب المعاشات والمستحقين.

موعد صرف المعاشات معاشات شهر نوفمبر مستحقى المعاش التأمينات الاجتماعية صرف المعاشات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

حقيقة تأخير امتحانات شهر نوفمبر في المدارس لـ2 ديسمبر ..ماذا قررت التعليم؟

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: فرنسا تسجل أول إصابة بشرية بفيروس شاموندا

مروحيات عسكرية

عطل فني.. طائرة نقل عسكرية سعودية تهبط اضطراريا في جزيرة كريت اليونانية

المتهم

بيوصل رسائل لطليقته.. القبض على المتهم بالتعدي على نجلته بالضرب

إلهان عمر وترامب

هل تزوجت شقيقها؟| إلهان عمر ترحل من واشنطن.. وترامب يهددها بالسجن والترحيل

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يوضح حقيقة التصريحات المتداولة والمنسوبة إليه بشأن تخفيف الأحمال الكهربائية

ياسر إبراهيم

وائل جمعة يحسم الجدل حول تجميد ياسر إبراهيم في الأهلي

محمد رمضان

خناقة مع النمر.. محمد رمضان يطمئن جمهوره بعد إصابته أثناء تصوير «عشماوي»

بالصور

ناهد السباعي بإطلالة أنيقة في جلسة تصوير بمهرجان الجونة

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

فيروس شاموندا في الأبقار.. أعراض خطيرة تهدد إنتاج الحليب والأجنة وطرق الوقاية

فيروس شاموندا
فيروس شاموندا
فيروس شاموندا

بالأسود والريش.. يسرا تخطف الأنظار تلفت الأنظار في جلسة تصوير خلال فاعليات الجونة

يسرا
يسرا
يسرا

طريقة تحضير بودنج قرع العسل.. حلوى سهلة وسريعة بمكونات بسيطة

طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل
طريقة تحضير بودنج قرع العسل

فيديو

حودة بندق

هل هيلا.. حودة بندق يغني باللهجة البدوية من فيلم نصيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

د. نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: مهرجان الموسيقى العربية 34.. ليلة انتصر فيها الوفاء لهاني شاكر على الغياب

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: حين تصبح التكنولوجيا طرفًا في الحرب

المزيد