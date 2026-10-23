السعودية: إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض

أعلنت السلطات السعودية قبل قليل إطلاق الإنذار المبكر في العاصمة الرياض.

إطلاق الإنذار المبكر في الرياض

وقال الدفاع المدني السعودي إنه تم إطلاق إنذار من المنصة الوطنية للإنذار المبكر في حالات الطوارئ في مدينة الرياض للتحذير من خطر.

وفي سياق متصل وحول ما تشهده المملكة من هجمات، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، بأشد العبارات، الاعتداء الذي استهدف مطار الملك فهد الدولي في الدمام بالمملكة العربية السعودية، وأدى إلى مقتل مدنيين.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنيين يشكل انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي وقواعد القانون الدولي الإنساني.

وجددت الوزارة تأكيد تضامن لبنان الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، رافضةً ومُدينةً أي انتهاك لسيادتها وسلامة أراضيها، أو أي اعتداء يستهدف أمنها واستقرارها.